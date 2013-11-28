|
|
Ідеї: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:56
Українські аграрії завершили збір пшениці, урожай склав 19,4 мільйона тонн, що на 40% менше, ніж у рекордному 2021 році (32,15 млн тонн)
-
Yuri_Z
-
-
- Повідомлень: 504
- З нами з: 18.06.18
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|93511
|