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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 21
Інвесторам дадуть фігу
48%
10
Акціонерам компенсують по ринку
19%
4
Віддадуть акції після закінчення війни
24%
5
Віддадуть назад через пару років
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:56

Українські аграрії завершили збір пшениці, урожай склав 19,4 мільйона тонн, що на 40% менше, ніж у рекордному 2021 році (32,15 млн тонн)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:39

Украинские власти готовы национализировать больше частных компаний
Киев предупредил, что заберет под контроль государства больше компаний, если их руководство не окажет полную поддержку властям в ходе войны. Об этом пишет газета Financial Times.
https://ukrrudprom.ua/news/Ukrainskie_v ... paniy.html
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:08

  vladislavlvov написав:Украинские власти готовы национализировать больше частных компаний
Киев предупредил, что заберет под контроль государства больше компаний, если их руководство не окажет полную поддержку властям в ходе войны. Об этом пишет газета Financial Times.
https://ukrrudprom.ua/news/Ukrainskie_v ... paniy.html


Они с Альфой 9 месяцев не могут ничего решить
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:17

  Evgeny написав:
  vladislavlvov написав:Украинские власти готовы национализировать больше частных компаний
Киев предупредил, что заберет под контроль государства больше компаний, если их руководство не окажет полную поддержку властям в ходе войны. Об этом пишет газета Financial Times.
https://ukrrudprom.ua/news/Ukrainskie_v ... paniy.html


Они с Альфой 9 месяцев не могут ничего решить


мабуть чекають на опцію Б - Фрідман занесе чумуйданчик із 1 млдр доларів
але щось довго несе :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 22:55

UNAF

Ну, на акції поки всіх кинули. Націоналізували ВСІ.
А що там за котирування UNAF на біржі? Звідки вони?
Та ще й якісь цифри майже космічні (у порівнянні, звісно).

Поясніть, будь ласка.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:45

Dimar

http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=UNAF пише "Статус Исключен"
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:46

теж спостерігав за ціною на УБ - росла на 10-20% щодня

аж поки не схлопнулась

Дата включення в cписок 19.12.2008
Дата виключення зі cписку 14.11.2022
greenozon
 
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