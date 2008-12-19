Ідеї: портфель

Украинские власти готовы национализировать больше частных компаний Киев предупредил, что заберет под контроль государства больше компаний, если их руководство не окажет полную поддержку властям в ходе войны. Об этом пишет газета Financial Times. https://ukrrudprom.ua/news/Ukrainskie_v ... paniy.html
vladislavlvov написав:Украинские власти готовы национализировать больше частных компаний Киев предупредил, что заберет под контроль государства больше компаний, если их руководство не окажет полную поддержку властям в ходе войны. Об этом пишет газета Financial Times. https://ukrrudprom.ua/news/Ukrainskie_v ... paniy.html
vladislavlvov написав:Украинские власти готовы национализировать больше частных компаний Киев предупредил, что заберет под контроль государства больше компаний, если их руководство не окажет полную поддержку властям в ходе войны. Об этом пишет газета Financial Times. https://ukrrudprom.ua/news/Ukrainskie_v ... paniy.html
Они с Альфой 9 месяцев не могут ничего решить
мабуть чекають на опцію Б - Фрідман занесе чумуйданчик із 1 млдр доларів але щось довго несе