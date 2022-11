Ідеї: портфель

Додано: Сер 16 лис, 2022 09:46

МХП Чистий збиток склав з US$ 181 млн, порівняно із прибутком у ІІІ кварталі 2021 р. у US$ 145

млн., здебільшого через негрошовий збиток від курсових різниць в US$ 275 млн, (ІІІ кв. 2021

р.: US$ 24 млн чистого прибутку)