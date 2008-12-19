Ідеї: портфель

Українські аграрії завершили збір пшениці, урожай склав 19,4 мільйона тонн, що на 40% менше, ніж у рекордному 2021 році (32,15 млн тонн)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:56
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:39
Украинские власти готовы национализировать больше частных компаний
Киев предупредил, что заберет под контроль государства больше компаний, если их руководство не окажет полную поддержку властям в ходе войны. Об этом пишет газета Financial Times.
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:08
Они с Альфой 9 месяцев не могут ничего решить
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:17
мабуть чекають на опцію Б - Фрідман занесе чумуйданчик із 1 млдр доларів
але щось довго несе
Додано: Пон 14 лис, 2022 22:55
UNAF
Ну, на акції поки всіх кинули. Націоналізували ВСІ.
А що там за котирування UNAF на біржі? Звідки вони?
Та ще й якісь цифри майже космічні (у порівнянні, звісно).
Поясніть, будь ласка.
Додано: Вів 15 лис, 2022 09:45
Dimar
Додано: Вів 15 лис, 2022 09:46
теж спостерігав за ціною на УБ - росла на 10-20% щодня
аж поки не схлопнулась
Дата включення в cписок 19.12.2008
Дата виключення зі cписку 14.11.2022
Додано: Вів 15 лис, 2022 11:11
Хтось виставляв біди по Укрнафті +20% до попереднього дня (до планки?). Оферів уже не було, угод відповідно також.
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:46
МХП Чистий збиток склав з US$ 181 млн, порівняно із прибутком у ІІІ кварталі 2021 р. у US$ 145
млн., здебільшого через негрошовий збиток від курсових різниць в US$ 275 млн, (ІІІ кв. 2021
р.: US$ 24 млн чистого прибутку)
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:50
МХП Чистий збиток склав US$ 269 млн, здебільшого через збиток від курсових різниць в US$ 367
млн за 9 міс. 2022 р., у порівнянні із US$ 377 млн прибутку за 9 міс. 2021 р.
Если бы не война, Все было бы совсем не плохо. Несмотря на все проблемы- операционная прибыль 176! А девальвация загнала чистую прибыль в глубокий минус
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