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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 22
Інвесторам дадуть фігу
50%
11
Акціонерам компенсують по ринку
18%
4
Віддадуть акції після закінчення війни
23%
5
Віддадуть назад через пару років
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:06

Re: Ідеї: портфель

В додатку альфа-банку для інвестицій є можливість торгувати на укр ринку акцій?
adj
 
Повідомлень: 91
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:12

  adj написав:В додатку альфа-банку для інвестицій є можливість торгувати на укр ринку акцій?

1) укр ринку там ніколи й не було (обіцяли грубо на Q1-2 2023)
2) взагалі на акції в додатку можна хіба дивитись - нічого більше там не працює... всі чекають якогось міфічного дозволу від когось...
3) дурю, працюють там лише (і дуже добре) ОВДП
купуються двома кліками в телефоні, вибір невеликий але є
комісії усі 0 (покупка, зберігання, виплати)
навіть є валютні
greenozon
 
Повідомлень: 14399
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:17

greenozon
Дякую, я думав туди можна буде перекинути акції з ФФ і потім все продати, подати (в ідеалі) декларацію в цьому році з втратами і на цьому завершити епопею з інвестиціями в український ринок акцій
adj
 
Повідомлень: 91
З нами з: 08.04.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:22

  adj написав:greenozon
Дякую, я думав туди можна буде перекинути акції з ФФ і потім все продати, подати (в ідеалі) декларацію в цьому році з втратами і на цьому завершити епопею з інвестиціями в український ринок акцій


Альфа банк сам на волосинці від... націоналізації
мабуть це не є тиха гавань

цікаво що є такою для укрофонди.. самому цікаво
greenozon
 
Повідомлень: 14399
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
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