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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 24
Інвесторам дадуть фігу
50%
12
Акціонерам компенсують по ринку
21%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
21%
5
Віддадуть назад через пару років
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 06:48

  airmax78 написав:Комрады, Тесла все, приехала?


левое плечо январь 21
голова конец 21
правое плечо август 22
на дефолт :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:31

Re: Ідеї: портфель

Які умови для її виключення з S&P500?
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:59

  adj написав:Які умови для її виключення з S&P500?

Национализация?
San
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 21:19

Крюківський вагонзавод збирається покрити збиток за 2021 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВСЗ, Полтавська область) має намір покрити отримані за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2021 році збитки за рахунок отриманого прибутку майбутніх періодів.

Відповідний проєкт вирішення питання затвердження отриманих збитків та порядку їх погашення пропонується розглянути акціонерам на зборах 28 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

"За підсумками діяльності товариства за 2021 рік збиток становить 229,99 млн грн. З урахуванням доходу від переоцінки актуарних зобов'язань, згідно з розрахунком незалежного актуарію у розмірі 67,56 млн грн, затвердити загальну суму збитку за 2021 рік у розмірі 162,43 млн грн", – йдеться в проєкті рішення зборів.

За інформацією компанії до порядку денного зборів акціонерів, на 1 січня 2022 року непокритий збиток КВБЗ становив 162,43 млн грн проти нерозподіленого прибутку 99,05 млн грн роком раніше.

Поточні зобов'язання на початок року становили 1,46 млрд грн – у 4,2 рази більше, довгострокові – 217,8 млн грн (на 20% менше). Активи ПАТ коштували 4,86 млрд грн, зокрема сумарна дебіторська заборгованість – 973 млн грн.

Збори також мають намір, зокрема, затвердити звіти органів управління, визначити аудиторську компанію ТОВ "БДО" для аудиту звітності за 2022 рік, обрати ревізійну комісію на три роки.

За даними НКЦПФР, станом на четвертий квартал 2021 року по 25% акцій ПАТ "КВСЗ" володіють естонські AS Skinest Finants та Osauhing Delantina, 20% – зареєстрована в Англії Transbuilding Services Limited (20%).

У той самий час, як повідомлялося, 25% акцій ПАТ (вартістю понад 21,5 млн грн), що належать австрійській OW Capital Management GmbH, яка підконтрольна голові ради директорів російського виробника вагонів "Завод металоконструкцій" Станіславу Гамзалову, рішенням суду передано до управління АРМА . Джерело: https://biz.censor.net/n3382401
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:35

А тим часом (після того як викинули із індексу MSICH + UNAF):

#KER та #KVBZ додано до кошика Індексу українських акцій з 16.12.22
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:41

Кому цікаво, є рішення з виплати дивідендів UNAF за 2018рік.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107630204
УХВАЛА про відкриття провадження у справі була від 29.09.2022, рішення менш ніж за 3 місяці.

Доречі, у справі з виплатою частини прибутку(дивідендів) за 2020 рік, також поставлено крапку. Залишилось дізнатись, чи проведені були бухгалтерські проводки. Якщо так, то є підстава вимагати виплати частини прибутку всім іншим акціонерам
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107036390
paolot
 
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