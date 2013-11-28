RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2522252325242525

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 24
Інвесторам дадуть фігу
50%
12
Акціонерам компенсують по ринку
21%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
21%
5
Віддадуть назад через пару років
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:34

Re: Ідеї: портфель

  paolot написав:Кому цікаво, є рішення з виплати дивідендів UNAF за 2018рік.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107630204
УХВАЛА про відкриття провадження у справі була від 29.09.2022, рішення менш ніж за 3 місяці.


Це моя справа, але там вже подано апеляцію, тож рішення не остаточне...
DmitryZP
 
Повідомлень: 4144
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2522252325242525
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 93892
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5688)
21.12.2022 18:46
ТАС (186)
21.12.2022 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.