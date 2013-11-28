Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 гру, 2022 17:34
Це моя справа, але там вже подано апеляцію, тож рішення не остаточне...
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DmitryZP
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