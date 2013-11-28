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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.8 5 25
Інвесторам дадуть фігу
52%
13
Акціонерам компенсують по ринку
20%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
20%
5
Віддадуть назад через пару років
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:34

Re: Ідеї: портфель

  paolot написав:Кому цікаво, є рішення з виплати дивідендів UNAF за 2018рік.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107630204
УХВАЛА про відкриття провадження у справі була від 29.09.2022, рішення менш ніж за 3 місяці.


Це моя справа, але там вже подано апеляцію, тож рішення не остаточне...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:03

Бімба ньюз!

Комісія допустила на укр ринок усі компанії із S&P 500 !!!

https://www.kmu.gov.ua/news/bilshe-mozh ... -v-ukraini
greenozon
 
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