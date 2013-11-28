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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.8 5 25
Інвесторам дадуть фігу
52%
13
Акціонерам компенсують по ринку
20%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
20%
5
Віддадуть назад через пару років
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:34

Re: Ідеї: портфель

  paolot написав:Кому цікаво, є рішення з виплати дивідендів UNAF за 2018рік.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107630204
УХВАЛА про відкриття провадження у справі була від 29.09.2022, рішення менш ніж за 3 місяці.


Це моя справа, але там вже подано апеляцію, тож рішення не остаточне...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:03

Бімба ньюз!

Комісія допустила на укр ринок усі компанії із S&P 500 !!!

https://www.kmu.gov.ua/news/bilshe-mozh ... -v-ukraini
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:43

Йоптель, Вот теперь заживем!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:32

Re: Ідеї: портфель

а кто будет маркетмейкером? снимут санкции?
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:44

  nekefer написав:а кто будет маркетмейкером? снимут санкции?

драгон?
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:07

Re: Ідеї: портфель

КРУПНЕЙШИЙ АВСТРИЙСКИЙ БАНК ОКАЗАЛСЯ СПОНСОРОМ РОССИЙСКОГО ТЕРРОРИЗМА
https://lenta.ua/ru/krupneyshiy-avstriy ... ma-131917/

думаю для райфика это плохо закончится

давно мусолится эта тема
так что игра в музыкальные стулья началась.

Называется, попробуй продать акции на УБ))))
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:22


жесть
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:36

на гілці Клуб 100к вже про райф прибрали інформацію... ну щоб так би мовити не муляла очі...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:42

  DmitryZP написав:на гілці Клуб 100к вже про райф прибрали інформацію... ну щоб так би мовити не муляла очі...


на тій гілці одні поци-комерси сидять, тільки й мріють як прокрутити соцдепо Н разів по кругу і вжухати державу побільше
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:51

greenozon я просто купив таким чином трохи валюти і не продавав
і взагалі дивна в вас класифікація людей за іхніми діями -
"відкрив конвертаційний депо - ворог держави"?
DmitryZP
 
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