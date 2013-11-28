Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 гру, 2022 17:34
Це моя справа, але там вже подано апеляцію, тож рішення не остаточне...
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DmitryZP
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:03
Бімба ньюз!
Комісія допустила на укр ринок усі компанії із S&P 500 !!!https://www.kmu.gov.ua/news/bilshe-mozh ... -v-ukraini
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greenozon
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:43
Йоптель, Вот теперь заживем!
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VitaliyN
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:32
а кто будет маркетмейкером? снимут санкции?
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nekefer
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:44
nekefer написав:
а кто будет маркетмейкером? снимут санкции?
драгон?
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adj
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Додано: Пон 09 січ, 2023 16:07
КРУПНЕЙШИЙ АВСТРИЙСКИЙ БАНК ОКАЗАЛСЯ СПОНСОРОМ РОССИЙСКОГО ТЕРРОРИЗМАhttps://lenta.ua/ru/krupneyshiy-avstriy ... ma-131917/
думаю для райфика это плохо закончится
давно мусолится эта тема
так что игра в музыкальные стулья началась.
Называется, попробуй продать акции на УБ))))
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Олежан
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:22
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nekefer
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:36
на гілці Клуб 100к вже про райф прибрали інформацію... ну щоб так би мовити не муляла очі...
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DmitryZP
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:42
DmitryZP написав:
на гілці Клуб 100к вже про райф прибрали інформацію... ну щоб так би мовити не муляла очі...
на тій гілці одні поци-комерси сидять, тільки й мріють як прокрутити соцдепо Н разів по кругу і вжухати державу побільше
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greenozon
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:51
greenozon я просто купив таким чином трохи валюти і не продавав
і взагалі дивна в вас класифікація людей за іхніми діями -
"відкрив конвертаційний депо - ворог держави"?
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DmitryZP
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