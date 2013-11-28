Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 січ, 2023 11:55
DmitryZP написав:greenozon
я просто купив таким чином трохи валюти і не продавав
і взагалі дивна в вас класифікація людей за іхніми діями -
"відкрив конвертаційний депо - ворог держави"?
так, розстріл негайно!
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Додано: Вів 10 січ, 2023 12:31
DmitryZP
Потім як гайки ще більше закрутять то влада стане взагалі злочинною у ваших очах? Логіка +/- така?
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adj
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Додано: Вів 10 січ, 2023 12:43
adj то Ви мабуть не до того хотіли звернутися - я нормально сприймаю всі ці обмеження та не розглядаю тих кто користується конвертаційними депозитами як ворогів держави
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DmitryZP
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