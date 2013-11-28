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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.8 5 25
Інвесторам дадуть фігу
52%
13
Акціонерам компенсують по ринку
20%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
20%
5
Віддадуть назад через пару років
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:55

  DmitryZP написав:greenozon я просто купив таким чином трохи валюти і не продавав
і взагалі дивна в вас класифікація людей за іхніми діями -
"відкрив конвертаційний депо - ворог держави"?


так, розстріл негайно!
:lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:31

DmitryZP
Потім як гайки ще більше закрутять то влада стане взагалі злочинною у ваших очах? Логіка +/- така? :D
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:43

adj то Ви мабуть не до того хотіли звернутися - я нормально сприймаю всі ці обмеження та не розглядаю тих кто користується конвертаційними депозитами як ворогів держави
DmitryZP
 
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