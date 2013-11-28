так, розстріл негайно!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 січ, 2023 11:55
Додано: Вів 10 січ, 2023 12:31
DmitryZP
Потім як гайки ще більше закрутять то влада стане взагалі злочинною у ваших очах? Логіка +/- така?
Додано: Вів 10 січ, 2023 12:43
adj то Ви мабуть не до того хотіли звернутися - я нормально сприймаю всі ці обмеження та не розглядаю тих кто користується конвертаційними депозитами як ворогів держави
Додано: Вів 10 січ, 2023 13:48
DmitryZP
Ніхто за ворогів держави їх не сприймає, просто написали що лише доять ЗВР нацбанку. Відповідно скоро курс далі або полетить або ще більші валютні обмеження, аж до обмеження зняття валюти (щоб закрити цю крутилку). Тому і таке ставлення до них, наближають наступний крок від нац. банку. Молодці!
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:26
Re: Ідеї: портфель
не соглашусь
даже если человек перепродал баксы и переложил снова депозит
1 он продал тому комерсу который бы все равно баксы купил, только дороже и далее дороже продавал бы импортный товар и раскручивал инфляцию
2 он дал ликвидность банку, в стране война а люди несут в банки депозиты, что стабилизирует банковскую систему
3 он вывел из оборота напечатанные гривны, чем опять же сдержал рост инфляции
одни плюсы, из недостатков только возможно слишком высокая стоимость "услуг" такого депозитчика - 30% годовых, но таков рынок
если депозитчиков будет больше, возможно собьют маржу
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