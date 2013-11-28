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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 26
Інвесторам дадуть фігу
50%
13
Акціонерам компенсують по ринку
19%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
23%
6
Віддадуть назад через пару років
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:55

  DmitryZP написав:greenozon я просто купив таким чином трохи валюти і не продавав
і взагалі дивна в вас класифікація людей за іхніми діями -
"відкрив конвертаційний депо - ворог держави"?


так, розстріл негайно!
:lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:31

DmitryZP
Потім як гайки ще більше закрутять то влада стане взагалі злочинною у ваших очах? Логіка +/- така? :D
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:43

adj то Ви мабуть не до того хотіли звернутися - я нормально сприймаю всі ці обмеження та не розглядаю тих кто користується конвертаційними депозитами як ворогів держави
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:48

DmitryZP
Ніхто за ворогів держави їх не сприймає, просто написали що лише доять ЗВР нацбанку. Відповідно скоро курс далі або полетить або ще більші валютні обмеження, аж до обмеження зняття валюти (щоб закрити цю крутилку). Тому і таке ставлення до них, наближають наступний крок від нац. банку. Молодці!
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:26

Re: Ідеї: портфель

  adj написав:лише доять ЗВР нацбанку

не соглашусь
даже если человек перепродал баксы и переложил снова депозит
1 он продал тому комерсу который бы все равно баксы купил, только дороже и далее дороже продавал бы импортный товар и раскручивал инфляцию
2 он дал ликвидность банку, в стране война а люди несут в банки депозиты, что стабилизирует банковскую систему
3 он вывел из оборота напечатанные гривны, чем опять же сдержал рост инфляции

одни плюсы, из недостатков только возможно слишком высокая стоимость "услуг" такого депозитчика - 30% годовых, но таков рынок
если депозитчиков будет больше, возможно собьют маржу
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:05

  nekefer написав:
  adj написав:лише доять ЗВР нацбанку

не соглашусь
даже если человек перепродал баксы и переложил снова депозит
1 он продал тому комерсу который бы все равно баксы купил, только дороже и далее дороже продавал бы импортный товар и раскручивал инфляцию
2 он дал ликвидность банку, в стране война а люди несут в банки депозиты, что стабилизирует банковскую систему
3 он вывел из оборота напечатанные гривны, чем опять же сдержал рост инфляции

одни плюсы, из недостатков только возможно слишком высокая стоимость "услуг" такого депозитчика - 30% годовых, но таков рынок
если депозитчиков будет больше, возможно собьют маржу

1. Звісно комерсу треба бакс по 40, але якби цьої дурниці не було, то курс був би не 40 у мінял, а більше і можливо частина "пільгового, чорного" імпорту відпала би в принципі.
2. А можливо і не дав, можливо у нього там стояли гроші (гривні) на поточному рахунку тут почув про лотерею, пішов поклав на валютний і раз в 3 місяці крутить.
3. Такими темпами можна всім сказати купляйте долари, зупинимо гривневу інфляцію :mrgreen:

но таков рынок

Ошибочка, ринок це коли ринок і воно само регулюється. А тут якраз що планова економіка, щось придумали в нбу і пішло поїхало, не називайте це ринком :lol:

Ринок буде потім
---
З такими темпами можна просто роздати пару мільярдів доларів людям на картки і відпустити курс, по факту зараз ці ЗВР йдуть в кармани лише тим хто крутить, що є взагалі не чесним, але такі реалії, поки їх мало то користь для всіх людей переважає, як їх буде багато то просто закрутять гайки сильніше вже для всіх.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:59

Re: Ідеї: портфель

  adj написав:можна просто роздати пару мільярдів доларів людям на картки і відпустити курс, по факту зараз ці ЗВР йдуть в кармани лише тим хто крутить

в любом случае ЗВР нужно тратить на поддержание курса, но можно налить в карманы нескольких десятков импортеров, а можно тысячам гражданам, причем на совсем не крупную сумму каждому, 2700 дол
nekefer
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