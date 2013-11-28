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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2524252525262527

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 26
Інвесторам дадуть фігу
50%
13
Акціонерам компенсують по ринку
19%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
23%
6
Віддадуть назад через пару років
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:40

Re: Ідеї: портфель

  adj написав:У нас різні логіки, імпортер який возить порошок, ліки, паливо це не "налити в кармани", це дати людям опцію мати продукти ліки і енергію.

критический импорт получает деньги от НБУ напрямую, а импортеры турецких трусов вынуждены покупать наличку
  adj написав:заробляння на війні собі в карман
  adj написав:якщо ще рік і більше? Наступні обмеження будуть вже нестерпні.
о том и разговор, крутильщики дают деньги в очень рискованное время, если имеют 30% то исключительно потому что крутильщиков мало. Если бы больше людей "крутили" то маржа была бы меньше, наличный курс ниже, турецкие трусы дешевле. Рынок именно в оценке этого риска
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:38

  nekefer написав:
  adj написав:У нас різні логіки, імпортер який возить порошок, ліки, паливо це не "налити в кармани", це дати людям опцію мати продукти ліки і енергію.

критический импорт получает деньги от НБУ напрямую, а импортеры турецких трусов вынуждены покупать наличку
  adj написав:заробляння на війні собі в карман
  adj написав:якщо ще рік і більше? Наступні обмеження будуть вже нестерпні.
о том и разговор, крутильщики дают деньги в очень рискованное время, если имеют 30% то исключительно потому что крутильщиков мало. Если бы больше людей "крутили" то маржа была бы меньше, наличный курс ниже, турецкие трусы дешевле. Рынок именно в оценке этого риска


Просто подивіться що в критичному імпорті зараз є, якби продавці трусів робили в білу, то могли б через банк отримувати валюту для оплати інвойсів по курсу НБУ.

Валюта з обмінників зараз потрібна для хабарів хіба що і для чорних горе-імпортерів, які навіть коли 2% з обороту податок, не можуть обілитись нормально. Навіть якщо жінки-туристи їдуть кудись, то вигідніше заплатити карткою або зняти в банкоматі гроші закордоном. Так як туризму як такого немає, карточні операції вигідніші то кому той долар зараз треба (з обмінників)?

Питання риторичне, живіть як хочете, але факт залишається фактом, крутильщики просто доять ЗВР, хоча це і дозволено. Виключно на їх совісті.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 01:27

Re: Ідеї: портфель

Була мова, що буде визначено розмір "компенсації" вартості акцій моторсічі для міноритарних акціонерів, тобто проведено щось подібне до Squeeze-out. Буду вдячний за інформацію.
VASH
 
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