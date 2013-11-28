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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2525252625272528

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 26
Інвесторам дадуть фігу
50%
13
Акціонерам компенсують по ринку
19%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
23%
6
Віддадуть назад через пару років
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:59

greenozon не зрозумів :( поясніть будь ласка хто така ця особа?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4191
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 715 раз.
 
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  #<1 ... 2525252625272528
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Модератори: Ірина_, Модератор

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