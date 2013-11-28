Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 бер, 2023 23:59
greenozon
не зрозумів
поясніть будь ласка хто така ця особа?
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DmitryZP
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