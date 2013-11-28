Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 бер, 2023 23:59
greenozon
не зрозумів
поясніть будь ласка хто така ця особа?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 22:51
Інвестиційна компанія українського бізнесмена Андрія Веревського Namsen Ltd, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding, запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.
питання публіці - що буде із власниками акцій KER?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 23:00
greenozon написав:
Інвестиційна компанія українського бізнесмена Андрія Веревського Namsen Ltd, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding, запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.
питання публіці - що буде із власниками акцій KER?
собственность остаётся, но продать после делистинга сложно, микропакеты в насколько акций никому не интересны, а почем предложат выкуп хз
вобщем Виревский всех
Востаннє редагувалось nekefer
в Чет 09 бер, 2023 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 23:02
ай да маладец, ай да с. син
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