Ідеї: портфель

Інвестиційна компанія українського бізнесмена Андрія Веревського Namsen Ltd, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding, запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.
питання публіці - що буде із власниками акцій KER?
greenozon написав:Інвестиційна компанія українського бізнесмена Андрія Веревського Namsen Ltd, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding, запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.
питання публіці - що буде із власниками акцій KER?
собственность остаётся, но продать после делистинга сложно, микропакеты в насколько акций никому не интересны, а почем предложат выкуп хз вобщем Виревский всех
Востаннє редагувалось nekefer в Чет 09 бер, 2023 23:04, всього редагувалось 1 раз.