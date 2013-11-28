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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 27
Інвесторам дадуть фігу
52%
14
Акціонерам компенсують по ринку
19%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
22%
6
Віддадуть назад через пару років
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:59

greenozon не зрозумів :( поясніть будь ласка хто така ця особа?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:51

Інвестиційна компанія українського бізнесмена Андрія Веревського Namsen Ltd, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding, запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.


питання публіці - що буде із власниками акцій KER?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:00

  greenozon написав:Інвестиційна компанія українського бізнесмена Андрія Веревського Namsen Ltd, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding, запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.


питання публіці - що буде із власниками акцій KER?

собственность остаётся, но продать после делистинга сложно, микропакеты в насколько акций никому не интересны, а почем предложат выкуп хз
вобщем Виревский всех :lol:
Востаннє редагувалось nekefer в Чет 09 бер, 2023 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:02

ай да маладец, ай да с. син :evil:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:30

  greenozon написав:ай да маладец, ай да с. син :evil:

А есть такие кто не нае.. В студию..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:32

хто може пояснити падіння цін на МХП на цьому тижні?

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:21

Re: Ідеї: портфель

з такою ліквідністю як у нас ринку акцій, шукати якийсь сенс тут складно
adj
 
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