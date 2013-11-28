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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 22:51
Інвестиційна компанія українського бізнесмена Андрія Веревського Namsen Ltd, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding, запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.
питання публіці - що буде із власниками акцій KER?
Додано: Чет 09 бер, 2023 23:00
собственность остаётся, но продать после делистинга сложно, микропакеты в насколько акций никому не интересны, а почем предложат выкуп хз
вобщем Виревский всех
Востаннє редагувалось nekefer в Чет 09 бер, 2023 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:30
Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:21
Re: Ідеї: портфель
з такою ліквідністю як у нас ринку акцій, шукати якийсь сенс тут складно
Додано: Суб 18 бер, 2023 10:38
greenozon
Ну на Лондоне то же приспустились 3.30-3,40$ что соответствует примерно 120-140 грн.
так что на УБ очень высокая цена!
Додано: Суб 18 бер, 2023 10:49
Весь МХП сейчас оценен рынком порядка 360млн$ что сопоставимо с одной чистой прибылью за 2021 год. А также сопоставимо с ценой одной Балканской Перутнина Птуи, т.е. остальные все активы в Украине, и даже заводы в Нидерландах и Словакии оценены в "НОЛЬ". Пока так. Все дело в войне. Инвесторы напуганы самим словом "война", а также рост долга к 3-м по соотношению долг/EBITDA, просрочка по облигациям в 2022 году. Сейчас ситуация выравнивается. Но поможет ли это акциям??? х.з. Но я подкупаю
Додано: Суб 18 бер, 2023 11:42
VitaliyN
дякую за думки, дуже цікаво
ви купляєте на Лондоні чи в Україні, якщо 2 - то через якого брокера
я раніше в ФФУ ставив заявки, але зараз все на замку (санкції..)
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