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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2526252725282529

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 28
Інвесторам дадуть фігу
50%
14
Акціонерам компенсують по ринку
18%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
25%
7
Віддадуть назад через пару років
7%
2
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:43

  VitaliyN написав:greenozon
Ну на Лондоне то же приспустились 3.30-3,40$ что соответствует примерно 120-140 грн.
так что на УБ очень высокая цена! :mrgreen:


іще не вечір я так бачу
за вчора -
126,0085 -4,77%
greenozon
 
Повідомлень: 14813
З нами з: 01.06.14
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