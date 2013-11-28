Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:43
VitaliyN написав:greenozon
Ну на Лондоне то же приспустились 3.30-3,40$ что соответствует примерно 120-140 грн.
так что на УБ очень высокая цена!
іще не вечір я так бачу
за вчора -
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