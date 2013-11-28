|
|
|
Ідеї: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:43
VitaliyN написав:greenozon
Ну на Лондоне то же приспустились 3.30-3,40$ что соответствует примерно 120-140 грн.
так что на УБ очень высокая цена!
іще не вечір я так бачу
за вчора -
126,0085 -4,77%
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14827
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Нед 19 бер, 2023 09:54
На Лондоне
Брокер Фридом
-
VitaliyN
-
-
- Повідомлень: 313
- З нами з: 05.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 07:56
МХП переніс звітність за 2022 рік з 30 березня на 11 квітня...
Бабла в закромах стільки, що не встигають рахувати!!!
-
VitaliyN
-
-
- Повідомлень: 313
- З нами з: 05.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:34
VitaliyN написав:
МХП переніс звітність за 2022 рік з 30 березня на 11 квітня...
Бабла в закромах стільки, що не встигають рахувати!!!
Походу шукають ту мишу що все з’їла)
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 16:22
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14827
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Сер 22 бер, 2023 16:37
З того часу як купив вперше акції на УБ (років 10 мабуть вже минуло) вперше бачу цього емітента - він якийсь особливий? Чи взагалі дивує що щось торгується на УБ? Це який ешелон? 1й з кінця?
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4204
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|94755
|
|