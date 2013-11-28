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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 29
Інвесторам дадуть фігу
48%
14
Акціонерам компенсують по ринку
17%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
24%
7
Віддадуть назад через пару років
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:43

  VitaliyN написав:greenozon
Ну на Лондоне то же приспустились 3.30-3,40$ что соответствует примерно 120-140 грн.
так что на УБ очень высокая цена! :mrgreen:


іще не вечір я так бачу
за вчора -
126,0085 -4,77%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:54

На Лондоне
Брокер Фридом
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 07:56

МХП переніс звітність за 2022 рік з 30 березня на 11 квітня...
Бабла в закромах стільки, що не встигають рахувати!!! :mrgreen:
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:34

  VitaliyN написав:МХП переніс звітність за 2022 рік з 30 березня на 11 квітня...
Бабла в закромах стільки, що не встигають рахувати!!! :mrgreen:

Походу шукають ту мишу що все з’їла)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:22

Южкокс -30% за день
https://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=BKOK
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:37

  greenozon написав:Южкокс -30% за день
https://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=BKOK


З того часу як купив вперше акції на УБ (років 10 мабуть вже минуло) вперше бачу цього емітента - він якийсь особливий? Чи взагалі дивує що щось торгується на УБ? Це який ешелон? 1й з кінця?
DmitryZP
 
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