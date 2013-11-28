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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 30
Інвесторам дадуть фігу
47%
14
Акціонерам компенсують по ринку
17%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
27%
8
Віддадуть назад через пару років
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:43

  VitaliyN написав:greenozon
Ну на Лондоне то же приспустились 3.30-3,40$ что соответствует примерно 120-140 грн.
так что на УБ очень высокая цена! :mrgreen:


іще не вечір я так бачу
за вчора -
126,0085 -4,77%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:54

На Лондоне
Брокер Фридом
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 07:56

МХП переніс звітність за 2022 рік з 30 березня на 11 квітня...
Бабла в закромах стільки, що не встигають рахувати!!! :mrgreen:
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:34

  VitaliyN написав:МХП переніс звітність за 2022 рік з 30 березня на 11 квітня...
Бабла в закромах стільки, що не встигають рахувати!!! :mrgreen:

Походу шукають ту мишу що все з’їла)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:22

Южкокс -30% за день
https://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=BKOK
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:37

  greenozon написав:Южкокс -30% за день
https://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=BKOK


З того часу як купив вперше акції на УБ (років 10 мабуть вже минуло) вперше бачу цього емітента - він якийсь особливий? Чи взагалі дивує що щось торгується на УБ? Це який ешелон? 1й з кінця?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:59

Є на продаж 500 акцій МХП по 170 грн/шт. Кому цікаво - пишіть.
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 17:31

укрнафта

https://censor.net/ua/blogs/3407094/chy ... v_ukrnafti

З одного боку, десь логічно, зважаючи на масштаби задач від КМ. Хай Корецького джерела характеризували передусім як кавника (бо з гендиректора заправок WOG він пішов 2018 з якимось негарним бекграундом: типу, звалив, коли в компанії почались серйозні проблеми), але вимагали як від кризового менеджера видобувного підприємства. «Уряд очікує від Корецького швидких результатів – нафтові компанії мають працювати на потреби армії, чого вони досі не робили» https://kg.ua/news/kolomoyskiy-rozlyuch ... fti-forbes.

Останнє обвинувачення негайно відбив попередній менеджмент «Укрнафти»: «Укрнафта» - не бізнес з продажу нафтопродуктів. «Основна діяльність - це видобуток нафти, яку за постановою продавали на аукціонах для подальшої переробки на єдиному підприємстві - ПАТ «Укртатнафта». Імпортом пального ми також не займались» https://www.nefterynok.info/novosti/-uk ... o-u-2022-r Тобто, офіційна причина націоналізації «посипалась» негайно.


Тим більше, є багато публікацій, що «Укрнафта» і «Укртатнафта» все ж до націоналізації з власних запасів безоплатно відвантажили ЗСУ майже 5 000 т нафтопродуктів. Ці 3000 т уряд визначив як «ніщо» і вимагав крупних поставок. Тобто, з листопада мали з’являтись заяви Корецького і статистика щодо десятків тисяч тонн постачання нафтопродуктів ЗСУ. Нічого такого не було і нема – тобто, Корецький 4,5 місяці саботував основну задачу КМ щодо роботи націоналізованої «Укрнафти»?


В підсумку за оцінкою доступних матеріалів виходить, що державі конфіскація «Укрнафти» і «Укртатнафти» не дала нічого. І ЗСУ ця конфіскація теж не дала нічого. А в майбутньому ситуація принесе ще й проблеми, оскільки йдеться про тимчасове управління – після закінчення війни підприємство повернуть власникам. А ті, можна не сумніватися, судитимуться за всі свої збитки. І судитимуться вони з державою, а не з талановитим кавником Корецьким.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:03

  sansey написав:Є на продаж 500 акцій МХП по 170 грн/шт. Кому цікаво - пишіть.
ну Вы ж сами должны понять что не "Цікаво"
Обосную! Лондон сег 3,5 дол. Покупай хоть 5 тыс шт одним ударом клавиши. если доллары на брокерском счету есть, то покупаем по 3,5х36,57= где-то 127! если денег нет , то покупаем в том же привате по 37,45 за дол. переводим на Кипр +2% =38,2, умножаем на цену акции т.е. 3,5$ итого 133 грн. Нах нужно 170???
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:13

sansey
держи не продавай!!! будет счастье!, но позже :D
VitaliyN
 
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