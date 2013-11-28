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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2527252825292530 Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…? Ідеї: портфель 2 5 30 Інвесторам дадуть фігу 47% 14 Акціонерам компенсують по ринку 17% 5 Віддадуть акції після закінчення війни 27% 8 Віддадуть назад через пару років 10% 3 Всього голосів : 30 Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:01 DmitryZP написав: https://censor.net/ua/blogs/3407094/chy_htos_v_kursi_scho_vidbuvayetsya_v_ukrnafti



«Уряд очікує від Корецького швидких результатів – нафтові компанії мають працювати на потреби армії, чого вони досі не робили» https://kg.ua/news/kolomoyskiy-rozlyuch ... fti-forbes .



Останнє обвинувачення негайно відбив попередній менеджмент «Укрнафти»: «Укрнафта» - не бізнес з продажу нафтопродуктів. «Основна діяльність - це видобуток нафти, яку за постановою продавали на аукціонах для подальшої переробки на єдиному підприємстві - ПАТ «Укртатнафта». Імпортом пального ми також не займались» https://www.nefterynok.info/novosti/-uk ... o-u-2022-r Тобто, офіційна причина націоналізації «посипалась» негайно.

З одного боку, десь логічно, зважаючи на масштаби задач від КМ. Хай Корецького джерела характеризували передусім як кавника (бо з гендиректора заправок WOG він пішов 2018 з якимось негарним бекграундом: типу, звалив, коли в компанії почались серйозні проблеми), але вимагали як від кризового менеджера видобувного підприємства.Останнє обвинувачення негайно відбив попередній менеджмент «Укрнафти»: «Укрнафта» - не бізнес з продажу нафтопродуктів. «Основна діяльність - це видобуток нафти, яку за постановою продавали на аукціонах для подальшої переробки на єдиному підприємстві - ПАТ «Укртатнафта». Імпортом пального ми також не займались»



Тим більше, є багато публікацій, що «Укрнафта» і «Укртатнафта» все ж до націоналізації з власних запасів безоплатно відвантажили ЗСУ майже 5 000 т нафтопродуктів. Ці 3000 т уряд визначив як «ніщо» і вимагав крупних поставок. Тобто, з листопада мали з’являтись заяви Корецького і статистика щодо десятків тисяч тонн постачання нафтопродуктів ЗСУ. Нічого такого не було і нема – тобто, Корецький 4,5 місяці саботував основну задачу КМ щодо роботи націоналізованої «Укрнафти»?



В підсумку за оцінкою доступних матеріалів виходить, що державі конфіскація «Укрнафти» і «Укртатнафти» не дала нічого. І ЗСУ ця конфіскація теж не дала нічого. А в майбутньому ситуація принесе ще й проблеми, оскільки йдеться про тимчасове управління – після закінчення війни підприємство повернуть власникам. А ті, можна не сумніватися, судитимуться за всі свої збитки. І судитимуться вони з державою, а не з талановитим кавником Корецьким. https://censor.net/ua/blogs/3407094/chy_htos_v_kursi_scho_vidbuvayetsya_v_ukrnafti





Сергій Корецький



👐 Прозора та публічна: "Укрнафта" відкрила двері для партнерів, які разом з нами працюють на паливному та енергетичному фронті.



Зібрали гравців ринку на зустріч в форматі "без краваток".



Розказав колегам, як виглядає Укрнафта на сьогоднішній день і які перспективи є в компаніі.



👉 Зараз компанія це:



• 3700 нафтових та газових свердловин;

• 89 родовищ;

• 451 АЗС майже у всіх регіонах країни;

• 1,45 млн т нафти та 1,04 млрд м3 газу в планах на 2023 рік.



☝️В найближчому майбутньому має великий потенціал наростити видобуток нафти та газу.



80% з цього приросту Компанія може забезпечити з наявних родовищ, для чого до 1 травня готуємо процедуру для залучення партнерів і ранжуємо всі ділянки та свердловини залежно від їх перспективності.



Частину "Укрнафта" має можливості бурити власними силами.



На частину родовищ є можливості залучати партнерів. Чекаємо та запрошуємо на професійних фахівців з України та інших країн.



Ще 20% додаткового видобутку компанія буде здатна отримати шляхом придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів і буріння нових активних свердловин у майбутньому.



🤝 Дякую всім, хто приєднався, і дякую Сергей Куюн за організацію зустрічі!



Тримаємо стрій!



Слава Україні! Сергій Корецький👐 Прозора та публічна: "Укрнафта" відкрила двері для партнерів, які разом з нами працюють на паливному та енергетичному фронті.Зібрали гравців ринку на зустріч в форматі "без краваток".Розказав колегам, як виглядає Укрнафта на сьогоднішній день і які перспективи є в компаніі.👉 Зараз компанія це:• 3700 нафтових та газових свердловин;• 89 родовищ;• 451 АЗС майже у всіх регіонах країни;• 1,45 млн т нафти та 1,04 млрд м3 газу в планах на 2023 рік.☝️В найближчому майбутньому має великий потенціал наростити видобуток нафти та газу.80% з цього приросту Компанія може забезпечити з наявних родовищ, для чого до 1 травня готуємо процедуру для залучення партнерів і ранжуємо всі ділянки та свердловини залежно від їх перспективності.Частину "Укрнафта" має можливості бурити власними силами.На частину родовищ є можливості залучати партнерів. Чекаємо та запрошуємо на професійних фахівців з України та інших країн.Ще 20% додаткового видобутку компанія буде здатна отримати шляхом придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів і буріння нових активних свердловин у майбутньому.🤝 Дякую всім, хто приєднався, і дякую Сергей Куюн за організацію зустрічі!Тримаємо стрій!Слава Україні! reestr Повідомлень: 1044 З нами з: 10.08.10 Подякував: 25 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:27 VitaliyN написав: sansey написав: Є на продаж 500 акцій МХП по 170 грн/шт. Кому цікаво - пишіть. Є на продаж 500 акцій МХП по 170 грн/шт. Кому цікаво - пишіть. ну Вы ж сами должны понять что не "Цікаво"

Обосную! Лондон сег 3,5 дол. Покупай хоть 5 тыс шт одним ударом клавиши. если доллары на брокерском счету есть, то покупаем по 3,5х36,57= где-то 127! если денег нет , то покупаем в том же привате по 37,45 за дол. переводим на Кипр +2% =38,2, умножаем на цену акции т.е. 3,5$ итого 133 грн. Нах нужно 170??? ну Вы ж сами должны понять что не "Цікаво"Обосную! Лондон сег 3,5 дол. Покупай хоть 5 тыс шт одним ударом клавиши. если доллары на брокерском счету есть, то покупаем по 3,5х36,57= где-то 127! если денег нет , то покупаем в том же привате по 37,45 за дол. переводим на Кипр +2% =38,2, умножаем на цену акции т.е. 3,5$ итого 133 грн. Нах нужно 170???



Шановний!

1. Якщо Вам не цікаво, то це не значить що всім не цікаво.

2. Станом на зараз на LSE обсяг торгів МХП за сьогодні 306 акцій.

3. Бід/аск $3,41 (500 шт.)/$3,54 (195 шт.). Куди Ви там одним ударом клавіши хочете, не дуже зрозуміло.

4. Навіть якщо є ціна $3,50/акція, то вона як мінімум коштує ($3,5*38,4)+2%=137 грн./шт.

5. В приваті купити USD можете по 37,45 тільки під розміщення на 3-місячний депозит, валюта буде доступна після його закінчення. Гроші в часі мають свою ціну.

6. Не у всих є час та можливість відправити валюту іноземному брокеру, а я пропоную тут і зараз за гривню.

7. Це ж ринок, якщо подобається - купуєте, не подобається тут - купуєте в іншому місці.



Бажаю Здоров'я Шановний!1. Якщо Вам не цікаво, то це не значить що всім не цікаво.2. Станом на зараз на LSE обсяг торгів МХП за сьогодні 306 акцій.3. Бід/аск $3,41 (500 шт.)/$3,54 (195 шт.). Куди Ви там одним ударом клавіши хочете, не дуже зрозуміло.4. Навіть якщо є ціна $3,50/акція, то вона як мінімум коштує ($3,5*38,4)+2%=137 грн./шт.5. В приваті купити USD можете по 37,45 тільки під розміщення на 3-місячний депозит, валюта буде доступна після його закінчення. Гроші в часі мають свою ціну.6. Не у всих є час та можливість відправити валюту іноземному брокеру, а я пропоную тут і зараз за гривню.7. Це ж ринок, якщо подобається - купуєте, не подобається тут - купуєте в іншому місці.Бажаю Здоров'я sansey

Повідомлень: 1377 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1171 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:28 VitaliyN написав: sansey

держи не продавай!!! будет счастье!, но позже держи не продавай!!! будет счастье!, но позже



Я в тому не сумніваюся. Я в тому не сумніваюся. sansey

Повідомлень: 1377 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1171 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2527252825292530 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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