Ідеї: портфель

Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:46

reestr

Збори більшовиків скомуніздивших Укрнафту разом з шльондрами і повіями, без кроваток і з хотдогами на сніданок.

На куюнах немає де клейма ставити. Вогівська шавка.

Одних рейдерів, під прикриттям МінОборони, змінили інші та наділи всім навколо шльоми-космонавтів.

Ну як діти, а не інвестори в акціонерний капітал. Держава на прикладі Центренерго вже демонструвала всю свою "ефективність". А рішення про переведення акцій unaf в ніч на понеділок, без будь-яких актів ВСУПЕРЕЧ всім законам та Конституції, це взагалі якийсь сюрр. Бо це вже не олігарх

ахметов зі своїм сквізаутом (той діяв згідно Закону, маніпулюючи лише оцінкою та можливостями, які наглядовим радам надала добра нкцпфр) а держава Україна, яка ризикує своїм ім'ям в складні часи підставляючи дії військових під БЕЗЗАКОННІСТЬ дій таких "талановитих" кофеварів та їх дружбанів окковських піарщиків. Це повний правовий НІГЕЛІЗМ і дно.

Справа в тому, що ці бл*ді як каже кУюн нічим не відрізняються від самих же куюнів. Дрібні міноритарії, тобто ми з вами, не цікавили як одних, так і інших. Нас просто Н_Е___ І_С_Н_У_Є або лише на папері статистичних даних.

Ps. А тепер, вмикайте пластінку про внутрішніх ворогів - тих, хто не згоден з рішеннями влади і т.п. бла..бла..бла