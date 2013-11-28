Ідеї: портфель

З одного боку, десь логічно, зважаючи на масштаби задач від КМ. Хай Корецького джерела характеризували передусім як кавника (бо з гендиректора заправок WOG він пішов 2018 з якимось негарним бекграундом: типу, звалив, коли в компанії почались серйозні проблеми), але вимагали як від кризового менеджера видобувного підприємства. «Уряд очікує від Корецького швидких результатів – нафтові компанії мають працювати на потреби армії, чого вони досі не робили»https://kg.ua/news/kolomoyskiy-rozlyuch ... fti-forbes.
Останнє обвинувачення негайно відбив попередній менеджмент «Укрнафти»: «Укрнафта» - не бізнес з продажу нафтопродуктів. «Основна діяльність - це видобуток нафти, яку за постановою продавали на аукціонах для подальшої переробки на єдиному підприємстві - ПАТ «Укртатнафта». Імпортом пального ми також не займались» https://www.nefterynok.info/novosti/-uk ... o-u-2022-rТобто, офіційна причина націоналізації «посипалась» негайно.
Тим більше, є багато публікацій, що «Укрнафта» і «Укртатнафта» все ж до націоналізації з власних запасів безоплатно відвантажили ЗСУ майже 5 000 т нафтопродуктів. Ці 3000 т уряд визначив як «ніщо» і вимагав крупних поставок. Тобто, з листопада мали з’являтись заяви Корецького і статистика щодо десятків тисяч тонн постачання нафтопродуктів ЗСУ. Нічого такого не було і нема – тобто, Корецький 4,5 місяці саботував основну задачу КМ щодо роботи націоналізованої «Укрнафти»?
В підсумку за оцінкою доступних матеріалів виходить, що державі конфіскація «Укрнафти» і «Укртатнафти» не дала нічого. І ЗСУ ця конфіскація теж не дала нічого. А в майбутньому ситуація принесе ще й проблеми, оскільки йдеться про тимчасове управління – після закінчення війни підприємство повернуть власникам. А ті, можна не сумніватися, судитимуться за всі свої збитки. І судитимуться вони з державою, а не з талановитим кавником Корецьким.
Сергій Корецький
👐 Прозора та публічна: "Укрнафта" відкрила двері для партнерів, які разом з нами працюють на паливному та енергетичному фронті.
Зібрали гравців ринку на зустріч в форматі "без краваток".
Розказав колегам, як виглядає Укрнафта на сьогоднішній день і які перспективи є в компаніі.
👉 Зараз компанія це:
• 3700 нафтових та газових свердловин; • 89 родовищ; • 451 АЗС майже у всіх регіонах країни; • 1,45 млн т нафти та 1,04 млрд м3 газу в планах на 2023 рік.
☝️В найближчому майбутньому має великий потенціал наростити видобуток нафти та газу.
80% з цього приросту Компанія може забезпечити з наявних родовищ, для чого до 1 травня готуємо процедуру для залучення партнерів і ранжуємо всі ділянки та свердловини залежно від їх перспективності.
Частину "Укрнафта" має можливості бурити власними силами.
На частину родовищ є можливості залучати партнерів. Чекаємо та запрошуємо на професійних фахівців з України та інших країн.
Ще 20% додаткового видобутку компанія буде здатна отримати шляхом придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів і буріння нових активних свердловин у майбутньому.
🤝 Дякую всім, хто приєднався, і дякую Сергей Куюн за організацію зустрічі!
sansey написав:Є на продаж 500 акцій МХП по 170 грн/шт. Кому цікаво - пишіть.
ну Вы ж сами должны понять что не "Цікаво" Обосную! Лондон сег 3,5 дол. Покупай хоть 5 тыс шт одним ударом клавиши. если доллары на брокерском счету есть, то покупаем по 3,5х36,57= где-то 127! если денег нет , то покупаем в том же привате по 37,45 за дол. переводим на Кипр +2% =38,2, умножаем на цену акции т.е. 3,5$ итого 133 грн. Нах нужно 170???
Шановний! 1. Якщо Вам не цікаво, то це не значить що всім не цікаво. 2. Станом на зараз на LSE обсяг торгів МХП за сьогодні 306 акцій. 3. Бід/аск $3,41 (500 шт.)/$3,54 (195 шт.). Куди Ви там одним ударом клавіши хочете, не дуже зрозуміло. 4. Навіть якщо є ціна $3,50/акція, то вона як мінімум коштує ($3,5*38,4)+2%=137 грн./шт. 5. В приваті купити USD можете по 37,45 тільки під розміщення на 3-місячний депозит, валюта буде доступна після його закінчення. Гроші в часі мають свою ціну. 6. Не у всих є час та можливість відправити валюту іноземному брокеру, а я пропоную тут і зараз за гривню. 7. Це ж ринок, якщо подобається - купуєте, не подобається тут - купуєте в іншому місці.
reestr Збори більшовиків скомуніздивших Укрнафту разом з шльондрами і повіями, без кроваток і з хотдогами на сніданок. На куюнах немає де клейма ставити. Вогівська шавка. Одних рейдерів, під прикриттям МінОборони, змінили інші та наділи всім навколо шльоми-космонавтів. Ну як діти, а не інвестори в акціонерний капітал. Держава на прикладі Центренерго вже демонструвала всю свою "ефективність". А рішення про переведення акцій unaf в ніч на понеділок, без будь-яких актів ВСУПЕРЕЧ всім законам та Конституції, це взагалі якийсь сюрр. Бо це вже не олігарх ахметов зі своїм сквізаутом (той діяв згідно Закону, маніпулюючи лише оцінкою та можливостями, які наглядовим радам надала добра нкцпфр) а держава Україна, яка ризикує своїм ім'ям в складні часи підставляючи дії військових під БЕЗЗАКОННІСТЬ дій таких "талановитих" кофеварів та їх дружбанів окковських піарщиків. Це повний правовий НІГЕЛІЗМ і дно. Справа в тому, що ці бл*ді як каже кУюн нічим не відрізняються від самих же куюнів. Дрібні міноритарії, тобто ми з вами, не цікавили як одних, так і інших. Нас просто Н_Е___ І_С_Н_У_Є або лише на папері статистичних даних. Ps. А тепер, вмикайте пластінку про внутрішніх ворогів - тих, хто не згоден з рішеннями влади і т.п. бла..бла..бла
sansey Я ничего плохого Вам сказать не хотел.... Объемы торгов ничтожные, это да. Но на этой неделе диапазон на продажу был 3,4-3,54 и объем предложения по 3,5 был больше 5т шт. Я видел, по этому и пишу. День не помню.
sansey написав:Є на продаж 500 акцій МХП по 170 грн/шт. Кому цікаво - пишіть.
ну Вы ж сами должны понять что не "Цікаво" Обосную! Лондон сег 3,5 дол. Покупай хоть 5 тыс шт одним ударом клавиши. если доллары на брокерском счету есть, то покупаем по 3,5х36,57= где-то 127! если денег нет , то покупаем в том же привате по 37,45 за дол. переводим на Кипр +2% =38,2, умножаем на цену акции т.е. 3,5$ итого 133 грн. Нах нужно 170???
Шановний! 1. Якщо Вам не цікаво, то це не значить що всім не цікаво. 2. Станом на зараз на LSE обсяг торгів МХП за сьогодні 306 акцій. 3. Бід/аск $3,41 (500 шт.)/$3,54 (195 шт.). Куди Ви там одним ударом клавіши хочете, не дуже зрозуміло. 4. Навіть якщо є ціна $3,50/акція, то вона як мінімум коштує ($3,5*38,4)+2%=137 грн./шт. 5. В приваті купити USD можете по 37,45 тільки під розміщення на 3-місячний депозит, валюта буде доступна після його закінчення. Гроші в часі мають свою ціну. 6. Не у всих є час та можливість відправити валюту іноземному брокеру, а я пропоную тут і зараз за гривню. 7. Це ж ринок, якщо подобається - купуєте, не подобається тут - купуєте в іншому місці.
Бажаю Здоров'я
вроде бы 40.000 акций обернулось 9 марта по 30.000 акций- 13 и 14 марта, т.е. если принесете деньги акции найдутся