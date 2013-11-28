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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 30
Інвесторам дадуть фігу
47%
14
Акціонерам компенсують по ринку
17%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
27%
8
Віддадуть назад через пару років
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:15

  DmitryZP написав:
  user412 написав:Беня намагається відсудити свою частку в Укрнафті
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109671735#

За 2020 рік стягнути частину прибутку у когось вийшло?
Бо говорять, що там якась касація з'явилась та ще й затягують списання грошей з рахунку Укрнафти за відсуджені дивіденди.


А Ви вже за 2018 отримали? Бо я ще на апеляції...

А є справа по якій подали касацію? Бо є рішення апеляційного суду по справі 910/21173/21 і далі немає ніякої інформації - я ж так розумію касація так само має бути за цим номером?

Ще за 2018 не отримав. Я ж трохи пізніше розпочав судитись
user412
 
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