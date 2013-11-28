Ідеї: портфель

DmitryZP написав:user412 написав:Беня намагається відсудити свою частку в Укрнафті
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109671735#
За 2020 рік стягнути частину прибутку у когось вийшло?
Бо говорять, що там якась касація з'явилась та ще й затягують списання грошей з рахунку Укрнафти за відсуджені дивіденди.
А Ви вже за 2018 отримали? Бо я ще на апеляції...
А є справа по якій подали касацію? Бо є рішення апеляційного суду по справі 910/21173/21 і далі немає ніякої інформації - я ж так розумію касація так само має бути за цим номером?
Ще за 2018 не отримав. Я ж трохи пізніше розпочав судитись