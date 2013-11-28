Ідеї: портфель

1.Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в сумі 1 572 798 тис. грн. (один мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).
2. Відповідно до частини 3 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п.2 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022 за рахунок прибутку було направлено 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку;
3. Відповідно п.п.1 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022р. направити решту прибутку за результатами діяльності Банку в 2022 році в резервний фонд Банку в сумі 1 572 098 тис. грн. (один мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).
13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проєкт рішення № 1:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2022 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
14. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати. Проєкт рішення № 1: У зв’язку з отриманням у 2022 році Товариством збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.
DmitryZP написав:А є справа по якій подали касацію? Бо є рішення апеляційного суду по справі 910/21173/21 і далі немає ніякої інформації - я ж так розумію касація так само має бути за цим номером?
Так, є. Але, ухвалено Відмовити у відкритті касаційного провадження у справі № 910/21173/21 за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на рішення Господарського суду міста Києва від 04.08.2022 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2023. Повний текст https://reyestr.court.gov.ua/Review/109854344# Дякуючи Бєлкіну Леоніду, відтепер можно сміливо йти в суд за "частиною прибутку" 2020 року