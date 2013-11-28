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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2528252925302531

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 31
Інвесторам дадуть фігу
48%
15
Акціонерам компенсують по ринку
16%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
8
Віддадуть назад через пару років
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:15

  DmitryZP написав:
  user412 написав:Беня намагається відсудити свою частку в Укрнафті
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109671735#

За 2020 рік стягнути частину прибутку у когось вийшло?
Бо говорять, що там якась касація з'явилась та ще й затягують списання грошей з рахунку Укрнафти за відсуджені дивіденди.


А Ви вже за 2018 отримали? Бо я ще на апеляції...

А є справа по якій подали касацію? Бо є рішення апеляційного суду по справі 910/21173/21 і далі немає ніякої інформації - я ж так розумію касація так само має бути за цим номером?

Ще за 2018 не отримав. Я ж трохи пізніше розпочав судитись
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:00

BAVL без дивідендів

https://smida.gov.ua/db/feed/89604

1.Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в сумі 1 572 798 тис. грн. (один мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).

2. Відповідно до частини 3 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п.2 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022 за рахунок прибутку було направлено 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку;

3. Відповідно п.п.1 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022р. направити решту прибутку за результатами діяльності Банку в 2022 році в резервний фонд Банку в сумі 1 572 098 тис. грн. (один мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:08

CEEN

https://smida.gov.ua/db/feed/89855

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проєкт рішення № 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2022 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

14. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проєкт рішення № 1:
У зв’язку з отриманням у 2022 році Товариством збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.


Нормально так, мінус 7,2 млрд.грн. (EPS:-19,34)
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 00:47

  DmitryZP написав:А є справа по якій подали касацію? Бо є рішення апеляційного суду по справі 910/21173/21 і далі немає ніякої інформації - я ж так розумію касація так само має бути за цим номером?

Так, є. Але, ухвалено Відмовити у відкритті касаційного провадження у справі № 910/21173/21 за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на рішення Господарського суду міста Києва від 04.08.2022 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2023.
Повний текст
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109854344#
Дякуючи Бєлкіну Леоніду, відтепер можно сміливо йти в суд за "частиною прибутку" 2020 року :wink:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:19

Re: Ідеї: портфель

  paolot написав:Дякуючи Бєлкіну Леоніду, відтепер можно сміливо йти в суд за "частиною прибутку" 2020 року

Всім привіт. Як я розумію справа була про дивіденди за 2018й рік. Чи буде виграшною справа про частину прибутку за 2020й? Там цікавіша сума виходить...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:58

Investor_33 там нескладно перейти за посиланням та почитати, справа стосується саме 2020 року
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:28

колеги, в кого є розуміння щодо KER?
ціна дико скочила із 180 -> 544
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:48

greenozon не було угод і тут бац хтось провів угоду - можна яку хочеш ціну поставити, навіщо воно? тримаєте і хочете продати? чи купити?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:16

DmitryZP
а й справді, устання угода - аж 1 (!!!) бумага
чистої води маніпуляція виходить
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