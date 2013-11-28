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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2528252925302531

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 31
Інвесторам дадуть фігу
48%
15
Акціонерам компенсують по ринку
16%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
8
Віддадуть назад через пару років
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:15

  DmitryZP написав:
  user412 написав:Беня намагається відсудити свою частку в Укрнафті
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109671735#

За 2020 рік стягнути частину прибутку у когось вийшло?
Бо говорять, що там якась касація з'явилась та ще й затягують списання грошей з рахунку Укрнафти за відсуджені дивіденди.


А Ви вже за 2018 отримали? Бо я ще на апеляції...

А є справа по якій подали касацію? Бо є рішення апеляційного суду по справі 910/21173/21 і далі немає ніякої інформації - я ж так розумію касація так само має бути за цим номером?

Ще за 2018 не отримав. Я ж трохи пізніше розпочав судитись
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:00

BAVL без дивідендів

https://smida.gov.ua/db/feed/89604

1.Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в сумі 1 572 798 тис. грн. (один мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).

2. Відповідно до частини 3 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п.2 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022 за рахунок прибутку було направлено 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку;

3. Відповідно п.п.1 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022р. направити решту прибутку за результатами діяльності Банку в 2022 році в резервний фонд Банку в сумі 1 572 098 тис. грн. (один мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:08

CEEN

https://smida.gov.ua/db/feed/89855

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проєкт рішення № 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2022 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

14. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проєкт рішення № 1:
У зв’язку з отриманням у 2022 році Товариством збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.


Нормально так, мінус 7,2 млрд.грн. (EPS:-19,34)
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 00:47

  DmitryZP написав:А є справа по якій подали касацію? Бо є рішення апеляційного суду по справі 910/21173/21 і далі немає ніякої інформації - я ж так розумію касація так само має бути за цим номером?

Так, є. Але, ухвалено Відмовити у відкритті касаційного провадження у справі № 910/21173/21 за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на рішення Господарського суду міста Києва від 04.08.2022 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2023.
Повний текст
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109854344#
Дякуючи Бєлкіну Леоніду, відтепер можно сміливо йти в суд за "частиною прибутку" 2020 року :wink:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:19

Re: Ідеї: портфель

  paolot написав:Дякуючи Бєлкіну Леоніду, відтепер можно сміливо йти в суд за "частиною прибутку" 2020 року

Всім привіт. Як я розумію справа була про дивіденди за 2018й рік. Чи буде виграшною справа про частину прибутку за 2020й? Там цікавіша сума виходить...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:58

Investor_33 там нескладно перейти за посиланням та почитати, справа стосується саме 2020 року
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:28

колеги, в кого є розуміння щодо KER?
ціна дико скочила із 180 -> 544
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:48

greenozon не було угод і тут бац хтось провів угоду - можна яку хочеш ціну поставити, навіщо воно? тримаєте і хочете продати? чи купити?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:16

DmitryZP
а й справді, устання угода - аж 1 (!!!) бумага
чистої води маніпуляція виходить
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:44

  DmitryZP написав:Investor_33 там нескладно перейти за посиланням та почитати, справа стосується саме 2020 року

Не підкажете для даної справи на яку дату потрібно виписку брати? Підійде та що на дивіденди за 2018р?
Дякую
Investor_33
 
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