Ідеї: портфель

Тобто єдиний їх аргумент чому вони не виплатили дивіденди акціонерам за 2018 рік виявився не аргументом (точніше суд першої інстанції відмовив у позові проти НДУ, а апеляційний постановив що згоден із цим рішенням)
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 чер, 2023 11:54
Укрнафта проти НДУ
Укрнафті відмовили у апеляційній скарзі проти НДУ
Тобто єдиний їх аргумент чому вони не виплатили дивіденди акціонерам за 2018 рік виявився не аргументом (точніше суд першої інстанції відмовив у позові проти НДУ, а апеляційний постановив що згоден із цим рішенням)
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:47
Уходит эпоха..
Акционеры ПАО “Донбассэнерго” планируют ликвидировать компанию. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров ПАО “Донбассэнерго”, которое назначено на 28 июля, сообщает Интерфакс-Украина.
Додано: Чет 06 лип, 2023 12:31
УНАФ
Всім привіт, колегі вже хтось отримав через суд двд від унаф? Чи взагалі які там перспективи??? Дякую
Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:20
Нарешті дістався етапу апеляції за дивіденди 2018 року)
|