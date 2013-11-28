Ідеї: портфель

Тобто єдиний їх аргумент чому вони не виплатили дивіденди акціонерам за 2018 рік виявився не аргументом (точніше суд першої інстанції відмовив у позові проти НДУ, а апеляційний постановив що згоден із цим рішенням)
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 чер, 2023 11:54
Укрнафта проти НДУ
Укрнафті відмовили у апеляційній скарзі проти НДУ
Тобто єдиний їх аргумент чому вони не виплатили дивіденди акціонерам за 2018 рік виявився не аргументом (точніше суд першої інстанції відмовив у позові проти НДУ, а апеляційний постановив що згоден із цим рішенням)
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:47
Уходит эпоха..
Акционеры ПАО “Донбассэнерго” планируют ликвидировать компанию. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров ПАО “Донбассэнерго”, которое назначено на 28 июля, сообщает Интерфакс-Украина.
Додано: Чет 06 лип, 2023 12:31
УНАФ
Всім привіт, колегі вже хтось отримав через суд двд від унаф? Чи взагалі які там перспективи??? Дякую
Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:20
Нарешті дістався етапу апеляції за дивіденди 2018 року)
Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:10
user412
повна версія інтервю
Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:13
UNAF
gaydamacha
За перше півріччя компанія заробить близько 12 мільярдів гривень чистого прибутку. Тобто за перше півріччя ми вже виконали річний план. Загальна сума сплачених податків та зборів за перше півріччя – близько 15 мільярдів гривень.
|