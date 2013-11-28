RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2533253425352536

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 35
Інвесторам дадуть фігу
49%
17
Акціонерам компенсують по ринку
17%
6
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
9
Віддадуть назад через пару років
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:54

Укрнафта проти НДУ

Укрнафті відмовили у апеляційній скарзі проти НДУ
https://reyestr.court.gov.ua/Review/111182773

Тобто єдиний їх аргумент чому вони не виплатили дивіденди акціонерам за 2018 рік виявився не аргументом (точніше суд першої інстанції відмовив у позові проти НДУ, а апеляційний постановив що згоден із цим рішенням)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 21:47

Уходит эпоха..

Акционеры ПАО “Донбассэнерго” планируют ликвидировать компанию. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров ПАО “Донбассэнерго”, которое назначено на 28 июля, сообщает Интерфакс-Украина.
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2447
З нами з: 02.03.07
Подякував: 135 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 12:31

УНАФ

Всім привіт, колегі вже хтось отримав через суд двд від унаф? Чи взагалі які там перспективи??? Дякую
Investor_33
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 16.05.17
Подякував: 60 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:20

  Investor_33 написав:Всім привіт, колегі вже хтось отримав через суд двд від унаф? Чи взагалі які там перспективи??? Дякую
Нарешті дістався етапу апеляції за дивіденди 2018 року)

У Укрнафти 30 млрд грн дебиторской задолженности
https://biz.liga.net/all/tek/novosti/nasledstvo-kolomoyskogo-u-ukrnafty-i-ukrtatnafty-debitorskaya-zadoljennost-70-mlrd-grn
user412
 
Повідомлень: 598
З нами з: 21.10.10
Подякував: 232 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:10

user412 https://www.epravda.com.ua/publications ... /6/701944/
повна версія інтервю
gaydamacha
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 28.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:13

UNAF

gaydamacha
За перше півріччя компанія заробить близько 12 мільярдів гривень чистого прибутку. Тобто за перше півріччя ми вже виконали річний план. Загальна сума сплачених податків та зборів за перше півріччя – близько 15 мільярдів гривень. :shock:
gaydamacha
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 28.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:53

  gaydamacha написав:user412 https://www.epravda.com.ua/publications ... /6/701944/
повна версія інтервю


Якщо план вдасться виконати, майже гарантовано ці кошти направлять на виплату дивідендів акціонерам підприємства, головну роль серед яких грає держава.


Це якийсь пздц, він не знає що зараз всі акції в акціонерів згідно із рішенням СНБО забрали?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:28

УКРНАФТА

В обґрунтування поданого клопотання позивач зазначає, що 17.03.2022 між Акціонерним товариством "Укртрансгаз" та Публічним акціонерним товариством "Укрнафта" укладено угоду про врегулювання спірних правовідносин №2203000014. Зазначена угода є письмовим доказом, що підтверджує обставини, які потребують встанолення для повного та об`єктивного розгляду справи.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/110337886
Какие будут мнения, господа экс-акционеры UNAF ?
Интерес вызывает дата и отсутствие решения загальних зборів по утверждению данной "угоди про врегулювання" :roll:
Врегулювання чого саме?
paolot
 
Повідомлень: 161
З нами з: 14.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:35

Re: Ідеї: портфель

  paolot написав:экс-акционеры UNAF


Обрав у Вашому повідомленні ключове :)

В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2533253425352536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 20:47
166 95356
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 12:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.