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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 35
Інвесторам дадуть фігу
49%
17
Акціонерам компенсують по ринку
17%
6
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
9
Віддадуть назад через пару років
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:44

user412 напишіть в комісію по цінним паперам, долучіть до заяви чеки покупки :D
adj
 
Повідомлень: 283
З нами з: 08.04.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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