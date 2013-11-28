Ідеї: портфель

user412 написав: DmitryZP написав: paolot написав:
экс-акционеры UNAF
Обрав у Вашому повідомленні ключове
В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)
Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.
Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.