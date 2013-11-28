Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:44
user412
напишіть в комісію по цінним паперам, долучіть до заяви чеки покупки
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adj
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:59
adj
давно щось на цій гілці не було петросянів... вітаю
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DmitryZP
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:03
user412 написав: DmitryZP написав: paolot написав:
экс-акционеры UNAF
Обрав у Вашому повідомленні ключове
В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)
Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.
Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.
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DmitryZP
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Додано: Нед 23 лип, 2023 08:12
DmitryZP написав:
Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.
За ходом справ Літтоп, Бріджмонт та Бордо теж спостерігаю.
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user412
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