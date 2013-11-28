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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 36
Інвесторам дадуть фігу
47%
17
Акціонерам компенсують по ринку
17%
6
Віддадуть акції після закінчення війни
28%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:44

user412 напишіть в комісію по цінним паперам, долучіть до заяви чеки покупки :D
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:59

adj
давно щось на цій гілці не було петросянів... вітаю
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 16:03

  user412 написав:
  DmitryZP написав:
  paolot написав:экс-акционеры UNAF


Обрав у Вашому повідомленні ключове :)

В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)

Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.


Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 08:12

  DmitryZP написав:Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.

За ходом справ Літтоп, Бріджмонт та Бордо теж спостерігаю.
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:54

Re: Ідеї: портфель

KERNEL неблагодарно ловить падающие ножи, но что может быть еще хуже? только уже дефолт, можно подумать о покупке
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:01

nekefer https://forbes.ua/money/proshchavay-var ... 2023-13728
adj
 
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