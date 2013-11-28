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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:44
user412 напишіть в комісію по цінним паперам, долучіть до заяви чеки покупки
Додано: Суб 22 лип, 2023 16:03
Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.
Додано: Нед 23 лип, 2023 08:12
За ходом справ Літтоп, Бріджмонт та Бордо теж спостерігаю.
Додано: Вів 25 лип, 2023 21:54
Re: Ідеї: портфель
KERNEL неблагодарно ловить падающие ножи, но что может быть еще хуже? только уже дефолт, можно подумать о покупке
Додано: Сер 26 лип, 2023 12:01
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:29
За виплату частини прибутку за 2020 рік Укрнафта подала касаційну скаргу
Тобто вони очікують що Верховний Суд України має їм розтлумачити якщо Укрнафта вже сплатила частину прибутку згідно із ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік" Державі, а от мінорам вони не розуміють що теж мають сплатити... згідно із законом про акціонерні товариства ВСІ акціонери мають однакові права, тут навіть не потрібно звертатися до Верховного Суду щоб це зрозуміти... але ж лізуть і подають скаргу - сподіваються отримати рішення на свою користь чи просто затягування часу?
Можуть до мене звернутися по консультацію, я допоможу
Тож якщо вже сплатили Державі частину прибутку то
1) визнали таку дію не протирічущою закону
2) мають боргове забов'язання перед іншими акціонерами товариства по сплаті їхньої частини прибутку згідно із кількістю належних їм акцій
А так виходить 50% від 90% прибутку сплатили Державі, а мінорам х...
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