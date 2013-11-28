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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 36
Інвесторам дадуть фігу
47%
17
Акціонерам компенсують по ринку
17%
6
Віддадуть акції після закінчення війни
28%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:44

user412 напишіть в комісію по цінним паперам, долучіть до заяви чеки покупки :D
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:59

adj
давно щось на цій гілці не було петросянів... вітаю
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 16:03

  user412 написав:
  DmitryZP написав:
  paolot написав:экс-акционеры UNAF


Обрав у Вашому повідомленні ключове :)

В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)

Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.


Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 08:12

  DmitryZP написав:Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.

За ходом справ Літтоп, Бріджмонт та Бордо теж спостерігаю.
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:54

Re: Ідеї: портфель

KERNEL неблагодарно ловить падающие ножи, но что может быть еще хуже? только уже дефолт, можно подумать о покупке
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:01

nekefer https://forbes.ua/money/proshchavay-var ... 2023-13728
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:29

За виплату частини прибутку за 2020 рік Укрнафта подала касаційну скаргу

На виконання вимог пункту 5 частини другої статті 290 Господарського процесуального кодексу України Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" підставою касаційного оскарження зазначає п. 3 ч.2 ст. 287 ГПК України, оскільки вважає, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування ст. 21 ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік" у подібних правовідносинах.


Тобто вони очікують що Верховний Суд України має їм розтлумачити якщо Укрнафта вже сплатила частину прибутку згідно із ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік" Державі, а от мінорам вони не розуміють що теж мають сплатити... згідно із законом про акціонерні товариства ВСІ акціонери мають однакові права, тут навіть не потрібно звертатися до Верховного Суду щоб це зрозуміти... але ж лізуть і подають скаргу - сподіваються отримати рішення на свою користь чи просто затягування часу?

Можуть до мене звернутися по консультацію, я допоможу :)

Відповідно до абзаців 1 і 2 ч. 1 ст. 25 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав


Тож якщо вже сплатили Державі частину прибутку то
1) визнали таку дію не протирічущою закону
2) мають боргове забов'язання перед іншими акціонерами товариства по сплаті їхньої частини прибутку згідно із кількістю належних їм акцій

А так виходить 50% від 90% прибутку сплатили Державі, а мінорам х...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:41

йшов надцятий місяць війни...



В Україні з'явиться державний реєстр санкцій: https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/26/702615/
greenozon
 
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