Ідеї: портфель

В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)
Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію? Війна може ще тривати і десять років.
Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.
DmitryZP написав:Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.
За ходом справ Літтоп, Бріджмонт та Бордо теж спостерігаю.
За виплату частини прибутку за 2020 рік Укрнафта подала касаційну скаргу
На виконання вимог пункту 5 частини другої статті 290 Господарського процесуального кодексу України Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" підставою касаційного оскарження зазначає п. 3 ч.2 ст. 287 ГПК України, оскільки вважає, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування ст. 21 ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік" у подібних правовідносинах.
Тобто вони очікують що Верховний Суд України має їм розтлумачити якщо Укрнафта вже сплатила частину прибутку згідно із ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік" Державі, а от мінорам вони не розуміють що теж мають сплатити... згідно із законом про акціонерні товариства ВСІ акціонери мають однакові права, тут навіть не потрібно звертатися до Верховного Суду щоб це зрозуміти... але ж лізуть і подають скаргу - сподіваються отримати рішення на свою користь чи просто затягування часу?
Можуть до мене звернутися по консультацію, я допоможу
Відповідно до абзаців 1 і 2 ч. 1 ст. 25 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав
Тож якщо вже сплатили Державі частину прибутку то 1) визнали таку дію не протирічущою закону 2) мають боргове забов'язання перед іншими акціонерами товариства по сплаті їхньої частини прибутку згідно із кількістю належних їм акцій
А так виходить 50% від 90% прибутку сплатили Державі, а мінорам х...
DmitryZP написав:За виплату частини прибутку за 2020 рік Укрнафта подала касаційну скаргу
На виконання вимог пункту 5 частини другої статті 290 Господарського процесуального кодексу України Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" підставою касаційного оскарження зазначає п. 3 ч.2 ст. 287 ГПК України, оскільки вважає, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування ст. 21 ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік" у подібних правовідносинах.
Тобто вони очікують що Верховний Суд України має їм розтлумачити якщо Укрнафта вже сплатила частину прибутку згідно із ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік" Державі, а от мінорам вони не розуміють що теж мають сплатити... згідно із законом про акціонерні товариства ВСІ акціонери мають однакові права, тут навіть не потрібно звертатися до Верховного Суду щоб це зрозуміти... але ж лізуть і подають скаргу - сподіваються отримати рішення на свою користь чи просто затягування часу?
Схоже, що вони на всіх подають апеляцію, а потім касаційну скаргу. Таке враження, що навіть не затягування часу, а виконання алгоритму.
ось так вони мотивували і отримали відмову у касації:
Скаржник зазначає, що справа підлягає оскарженню за підпунктом "а" пункту 2 частини третьої статті 287 ГПК України, оскільки вважає, що касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики щодо застосування статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
натомість їм вдалося відкрити касацію по справі що стосувалася одночасно виплати дивідендів за 2018 і частини прибутку 2020 року - при цьому причиною подачі касації є саме незрозумілість стосовно частини прибутку 2020 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/112286782)
а ось так їм вдалося пропихнути касацію:
На виконання вимог пункту 5 частини другої статті 290 Господарського процесуального кодексу України Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" підставою касаційного оскарження зазначає п. 3 ч.2 ст. 287 ГПК України, оскільки вважає, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування ст. 21 ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік" у подібних правовідносинах.