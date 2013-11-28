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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2535253625372538

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 36
Інвесторам дадуть фігу
47%
17
Акціонерам компенсують по ринку
17%
6
Віддадуть акції після закінчення війни
28%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 14:56

BAVL

Шановні колеги,кому на довгострок може знадобиться BAVL,був би вдячний,якщо заберете мій офер по 0,29.
lindemulder
 
Повідомлень: 1141
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Подякував: 81 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:46

Доброго дня, всім!
Де можна зберігати цп бескоштовно?
Є такі дипустанови?
alex
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Повідомлень: 524
З нами з: 16.02.07
Подякував: 32 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:54

alex були пакетні пропозиції де було безкоштовне зберігання, як зараз - хз. Якщо ви про ОВДП то є пропозиції де безкоштовне зберігання у брокера/дилера.
adj
 
Повідомлень: 304
З нами з: 08.04.22
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  #<1 ... 2535253625372538
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