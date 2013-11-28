Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 сер, 2023 14:56
BAVL
Шановні колеги,кому на довгострок може знадобиться BAVL,був би вдячний,якщо заберете мій офер по 0,29.
Додано: Нед 06 сер, 2023 15:46
Доброго дня, всім!
Де можна зберігати цп бескоштовно?
Є такі дипустанови?
Додано: Нед 06 сер, 2023 15:54
alex були пакетні пропозиції де було безкоштовне зберігання, як зараз - хз. Якщо ви про ОВДП то є пропозиції де безкоштовне зберігання у брокера/дилера.
Додано: Пон 07 сер, 2023 00:45
А Ви якщо будете надавати якісь послуги плануєте всі послуги надавати безкоштовно чи все ж таки поставите якийсь прайс?
Ще надумку приходить аналогія із безкоштовним туалетом і там де треба трохи заплатити висновки робіть самі
Особисто я користуюся послугами Універ - 50 грн/місяць. Як на мене це не ті гроші заради яких потрібно шукати безкоштовний сир. Особливо якщо порівнювати із прайсом який "луплять" банки
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