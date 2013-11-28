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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 36
Інвесторам дадуть фігу
47%
17
Акціонерам компенсують по ринку
17%
6
Віддадуть акції після закінчення війни
28%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 14:56

BAVL

Шановні колеги,кому на довгострок може знадобиться BAVL,був би вдячний,якщо заберете мій офер по 0,29.
lindemulder
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:46

Доброго дня, всім!
Де можна зберігати цп бескоштовно?
Є такі дипустанови?
alex
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:54

alex були пакетні пропозиції де було безкоштовне зберігання, як зараз - хз. Якщо ви про ОВДП то є пропозиції де безкоштовне зберігання у брокера/дилера.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 00:45

  alex написав:Доброго дня, всім!
Де можна зберігати цп бескоштовно?
Є такі дипустанови?


А Ви якщо будете надавати якісь послуги плануєте всі послуги надавати безкоштовно чи все ж таки поставите якийсь прайс?

Ще спадає на думку аналогія із безкоштовним туалетом і там де треба трохи заплатити :) висновки робіть самі

Особисто я користуюся послугами Універ - 50 грн/місяць. Як на мене це не ті гроші заради яких потрібно шукати безкоштовний сир. Особливо якщо порівнювати із прайсом який "луплять" банки
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:42

Re: Ідеї: портфель

В ICU точно безкоштовно.
https://online.icu/tariffs/#
gaydamacha
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:44

  gaydamacha написав:В ICU точно безкоштовно.
https://online.icu/tariffs/#



ОВДП - так, безкоштовно, а інші ЦП?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:17

Біржові махінації на мільярд:
https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/8/7414725/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 23:55

greenozon це не біржові махінації, це просто відмивання грошей. Як я розумію банк не проводив фін.мон грошей від юр особи нерезидента (тому що взагалі все було домовлено), а далі на біржі по скидці/адресно вже купляв депутат(?) і мав всі документи про походження грошей. Але як таке не бачила нац. комісія, НБУ, у нас ринок такий малий що це неможливо не побачити регуляторам.

Тут до справжніх махінацій на ринку цінних паперів ще роки і роки еволюції :lol:
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:18

DmitryZP
Ваша відповідь абсолютно недоречна та безглузда, враховуючи нульову ліквідність українських цп. Я пишу саме за акції, а не овдп.
Тобто, цп нічого не вартують фактично, а мені потрібно платити тому же Універу 50 грн кожний місяць?
І це не питання до якогось Універу, а до НКЦПФР.
І оскільки Ви, особисто, давній учасник цього ринку, то повинні знати, що плату той же Універ ввів з рік тому, а раніше було безкоштовне зберігання при депонуванні на біржі.
alex
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:50

alex

раніше і дерева були вищі... що саме у моїй відповіді недоречне та безглузде? ви хочете отримати сервіс, але не заплатити за це ані копійки

до речі, уявімо вийде на вас ТОВ "Рога і копита" та запропонує безкоштовне зберігання, переведете свої ЦП на зберігання?
DmitryZP
 
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