Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 09 сер, 2023 15:13
DmitryZP
Ви знову не розумієте суть питання!
Яким чином в Україні можна позбутись необхідності платити депустановам, якщо неможливо продати ці цп?
Деякі з позицій мають реальну вартість 0 грн., а плати 50 грн, і так вічно?
Це питання повинна вирішувати комісія на загальному рівні.
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alex
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Додано: Сер 09 сер, 2023 15:20
alex а причому депозитарії до ваших можливостей продати? Це до бірж/брокерів.
Депозитарій чесно робить свою роботу - веде облік ваших цінних паперів. Це уже ваша проблема якщо ви хочете вести спекулятивну торгівлю і маєте претензії до неліквідного ринку - не торгуйте на ньому.
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adj
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