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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2536253725382539

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 36
Інвесторам дадуть фігу
47%
17
Акціонерам компенсують по ринку
17%
6
Віддадуть акції після закінчення війни
28%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 15:13

DmitryZP
Ви знову не розумієте суть питання!
Яким чином в Україні можна позбутись необхідності платити депустановам, якщо неможливо продати ці цп?
Деякі з позицій мають реальну вартість 0 грн., а плати 50 грн, і так вічно?
Це питання повинна вирішувати комісія на загальному рівні.
alex
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 15:20

alex а причому депозитарії до ваших можливостей продати? Це до бірж/брокерів.
Депозитарій чесно робить свою роботу - веде облік ваших цінних паперів. Це уже ваша проблема якщо ви хочете вести спекулятивну торгівлю і маєте претензії до неліквідного ринку - не торгуйте на ньому.
adj
 
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