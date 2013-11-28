Ідеї: портфель

DmitryZP Ви знову не розумієте суть питання! Яким чином в Україні можна позбутись необхідності платити депустановам, якщо неможливо продати ці цп? Деякі з позицій мають реальну вартість 0 грн., а плати 50 грн, і так вічно? Це питання повинна вирішувати комісія на загальному рівні.
alex а причому депозитарії до ваших можливостей продати? Це до бірж/брокерів. Депозитарій чесно робить свою роботу - веде облік ваших цінних паперів. Це уже ваша проблема якщо ви хочете вести спекулятивну торгівлю і маєте претензії до неліквідного ринку - не торгуйте на ньому.
alex написав:DmitryZP Ви знову не розумієте суть питання! Яким чином в Україні можна позбутись необхідності платити депустановам, якщо неможливо продати ці цп? Деякі з позицій мають реальну вартість 0 грн., а плати 50 грн, і так вічно? Це питання повинна вирішувати комісія на загальному рівні.
Теоретично якщо не потрібні послуги зберігача можна просто їх не сплачувати Розірвати договір - цікаво куди той "мотлох" скинуть? Умовно кажучи раз не сплачують то і не зберігаємо
alex написав:Яким чином в Україні можна позбутись необхідності платити депустановам, якщо неможливо продати ці цп? Деякі з позицій мають реальну вартість 0 грн., а плати 50 грн, і так вічно? Це питання повинна вирішувати комісія на загальному рівні.
Якщо вартість 0 - подаруйте ці ЦП кому-небудь. І не будете сплачувати за зберігання.
ЗІ. Якщо що, я в схожому з Вами становищі. Але я не думаю, що зберігач (тим більше з репутацією) має робити мені послугу безкоштовно. Хоча... 50 грн. на місяць - це майже безкоштовно. Кава дорожче коштує.
У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОТП Капітал", що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду "ОТП ФОНД АКЦІЙ" та Відкритого пенсійного фонду "ОТП ПЕНСІЯ" до Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" про стягнення 2 088 522,25 грн.
11000 акцій у одного фонду і 9950 у іншого
Я так розумію це вони на тлі успіху Кінто вирішили піти наступними Кінто у справі 910/9143/22 отримав рішення на свою користь, сума 2,5 млн грн, але буде касація
Востаннє редагувалось DmitryZP в Нед 20 сер, 2023 15:18, всього редагувалось 2 разів.
позивач запросив від Укрнафти надати наступні документи (і суд задовольнив ці вимоги):
2. У порядку статті 81 Господарського процесуального кодексу України витребувати у Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА»(місцезнаходження 04053, м.Київ, провулок Несторівський, буд.3-5, ідентифікаційний код в ЄДРЮОФОПГФ 00135390):
- засвідчену копію Витягу з переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами вих№1406/1 від 14.06.2021 р. з інформацією про ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 );
- інформацію про суму податку з доходів фізичних осіб та військового збору, нарахованих та сплачених ПАТ «Укрнафта» додержавного бюджету України на суми дивідендів за 2018 рік та частину чистого прибутку за 2020 рік, належні до виплати на користь акціонерів ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ).
що тут виглядає цікавим - суд каже "надайте розрахунок частини прибутку яка має бути сплачена ОСОБІ_1 та ОСОБІ_2"
цікаво що з цього вийде - тобто якщо Укрнафта надасть такий розрахунок то постане питання "де гроші і чого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 їх не отримали?" а якщо вона відмовиться надати розрахунок то має аргументувати чому вона це не може зробити... але є справа, де Укрнафта впоралася із розрахунком частини прибутку за 2020 рік яку було сплачено НАК "Нафтогаз України". Тож якщо в одному випадку впоралися, то й тут мають так само порахувати
Востаннє редагувалось DmitryZP в Нед 20 сер, 2023 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Суд задовольнив позов Кінто щодо частини прибутку за 2020 рік у сумі 2 574 498,26 грн, але Укрнафта подала касацію. Наразі суд чекає на сплату судового збору (схоже помилилися у розрахунку... капець, і таке буває)...
Проте, скаржником за платіжною інструкцією №31899УГ23 від 23.06.2023 сплачено лише 61 787,96 грн, тобто на 15 446,99 грн. менше від суми судового збору, що підлягає сплаті у цьому випадку.
тобто вони 62к вже сплатили... ще доплатять 15к і суд почне розгляд справи
1. Касаційну скаргу Публічного акціонерного товар "Укрнафта" на рішення Господарського суду міста Києва від 06.03.2023, на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 20.03.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.06.2022 у справі №910/9143/22 залишити без руху.
2. Надати Публічному акціонерному товариству "Укрнафта" строк для усунення недоліків протягом десяти днів з дня вручення ухвали.
3. Роз`яснити Публічному акціонерному товариству "Укрнафта" , що у разі невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали скарга вважатиметься неподаною та буде повернута скаржнику.
4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.
номер справи для спостерігання 910/9143/22
UPDATE: і не факт що касаційне провадження відкриють, бо написано ще наступне
Проте, суд зауважує, що скаржнику необхідно надати письмові пояснення в яких конкретизувати визначені у касаційній скарзі підстави касаційного оскарження, а саме зазначити норму права (пункт, абзац, частина тощо) щодо якої відсутній висновок її застосування із конкретизацією змісту правовідносин, в яких цей висновок відсутній, та обґрунтувати необхідність формування єдиної правозастосовчої практики щодо цієї норми для правильного вирішення цієї справи.