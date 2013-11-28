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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2537253825392540

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 38
Інвесторам дадуть фігу
47%
18
Акціонерам компенсують по ринку
18%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:29

  DmitryZP написав:
  user412 написав:
  DmitryZP написав:
В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)

Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.


Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.

Бачу, що вдалося домогтися деякого розголосу питання по Фрідом фінанс. Можливо є сенс використати цей досвід та створити схоже звернення (https://forum.finance.ua/topic224410.html?start=370) з питання захисту міноритарних акціонерів Укрнафти, Мотор Січ, Запоріжтрансформатор ?
user412
 
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