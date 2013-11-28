Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 20:29
DmitryZP написав: user412 написав: DmitryZP написав:
В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)
Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.
Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.
Бачу, що вдалося домогтися деякого розголосу питання по Фрідом фінанс. Можливо є сенс використати цей досвід та створити схоже звернення (https://forum.finance.ua/topic224410.html?start=370
) з питання захисту міноритарних акціонерів Укрнафти, Мотор Січ, Запоріжтрансформатор ?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 13:06
user412 написав: DmitryZP написав: paolot написав:
экс-акционеры UNAF
Обрав у Вашому повідомленні ключове
В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)
Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.
На даний час єдина рекомендація - зібрати всі необхідні документи від депозитарної установи. Обмежену виписку з рахунку станом на день, що передував безумовному списанню. Обмежену виписку з рахунку станом на день списання. Будь-яку можливу інформацію від депозитарної установи про підстави списання з посиланням на відповідні рішення комісії чи НДУ. Дані з сайтів всіх можливих бірж про ринкову ціну за будь-який розумний період, що передував списанню, наприклад - місяць.
Цим питанням займався особисто рєзніков, тому допускаю, що юридична конструкція схеми не дозволить отримати компенсацію до завершення військового стану.
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