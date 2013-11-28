Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 20:29
DmitryZP написав: user412 написав: DmitryZP написав:
В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)
Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.
Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.
Бачу, що вдалося домогтися деякого розголосу питання по Фрідом фінанс. Можливо є сенс використати цей досвід та створити схоже звернення (https://forum.finance.ua/topic224410.html?start=370
) з питання захисту міноритарних акціонерів Укрнафти, Мотор Січ, Запоріжтрансформатор ?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 13:06
user412 написав: DmitryZP написав: paolot написав:
экс-акционеры UNAF
Обрав у Вашому повідомленні ключове
В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)
Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.
На даний час єдина рекомендація - зібрати всі необхідні документи від депозитарної установи. Обмежену виписку з рахунку станом на день, що передував безумовному списанню. Обмежену виписку з рахунку станом на день списання. Будь-яку можливу інформацію від депозитарної установи про підстави списання з посиланням на відповідні рішення комісії чи НДУ. Дані з сайтів всіх можливих бірж про ринкову ціну за будь-який розумний період, що передував списанню, наприклад - місяць.
Цим питанням займався особисто рєзніков, тому допускаю, що юридична конструкція схеми не дозволить отримати компенсацію до завершення військового стану.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 19:01
unknown guest написав:
На даний час єдина рекомендація - зібрати всі необхідні документи від депозитарної установи. Обмежену виписку з рахунку станом на день, що передував безумовному списанню. Обмежену виписку з рахунку станом на день списання. Будь-яку можливу інформацію від депозитарної установи про підстави списання з посиланням на відповідні рішення комісії чи НДУ. Дані з сайтів всіх можливих бірж про ринкову ціну за будь-який розумний період, що передував списанню, наприклад - місяць.
Цим питанням займався особисто рєзніков, тому допускаю, що юридична конструкція схеми не дозволить отримати компенсацію до завершення військового стану.
Створенея звернень я пропоную не для негайного компенсування а з метою розголосу та звернення на проблему уваги суспільства, блогерів, журналістів. І чому відразу компенсація? Домогатись повернення активів. Я згоден з думкою DmitryZP, що спробувати повертати через суд маленькому мінорітарію є доцільним якщо буде якийсь позитивний результат у судових справах звісних кіпріотів. Якщо пасивно чекати - можуть забути та пробачити
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:43
user412
Є висока вирогідність, що до моменту завершення військового стану будь-які розмови про повернення чи компенсацію будуть, м'яко кажучи, не в грошах.
Є ці позови чи нема - покаже лише час. Пройдуть роки на ці процеси. Тому і кажу, що кожному треба підготуватись у межах можливого.
Який, блін, розголос? Суспільству абсолютно пофіг на проблеми якихось мінорів Укрнафти. Суспільство, навіть, умовно радіє цій "націоналізації". На фоні всіх подій, це просто нісенітниця і повна єресь.
Якщо ви цього не розумієте, то продовжувати далі розмову нема сенсу.
Робіть те, що вважаєте за необхідне, хоч пікетом стійте на Нестерівському.
Пригортайте увагу громадянського суспільства на кричуще порушення ваших законних прав. Бажаю успіху у цій нелегкій, але благородній, справі.
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