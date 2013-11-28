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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2537253825392540

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 38
Інвесторам дадуть фігу
47%
18
Акціонерам компенсують по ринку
18%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:29

  DmitryZP написав:
  user412 написав:
  DmitryZP написав:
В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)

Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.


Ну якщо я не помиляюся, то декілька кіпріотских власників пакету акцій Укрнафти подали вже позов, нам залишається тільки чекати на рішення суду. Бо самостійно я позиватися не планую (принаймні зараз), а от подивитися на хід іншого процесу зайвим не буде.

Бачу, що вдалося домогтися деякого розголосу питання по Фрідом фінанс. Можливо є сенс використати цей досвід та створити схоже звернення (https://forum.finance.ua/topic224410.html?start=370) з питання захисту міноритарних акціонерів Укрнафти, Мотор Січ, Запоріжтрансформатор ?
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:06

  user412 написав:
  DmitryZP написав:
  paolot написав:экс-акционеры UNAF


Обрав у Вашому повідомленні ключове :)

В мене наразі 2 інтереси - через суд отримати дивіденди та отримати назад свої акції або компенсацію за ці акції... все одно ми не можемо ніяк вплинути на рішення (та й раніше не мали такої можливості)

Чи є якісь думки, як отримати назад свої акції або компенсацію?
Війна може ще тривати і десять років.

На даний час єдина рекомендація - зібрати всі необхідні документи від депозитарної установи. Обмежену виписку з рахунку станом на день, що передував безумовному списанню. Обмежену виписку з рахунку станом на день списання. Будь-яку можливу інформацію від депозитарної установи про підстави списання з посиланням на відповідні рішення комісії чи НДУ. Дані з сайтів всіх можливих бірж про ринкову ціну за будь-який розумний період, що передував списанню, наприклад - місяць.
Цим питанням займався особисто рєзніков, тому допускаю, що юридична конструкція схеми не дозволить отримати компенсацію до завершення військового стану.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:01

  unknown guest написав:На даний час єдина рекомендація - зібрати всі необхідні документи від депозитарної установи. Обмежену виписку з рахунку станом на день, що передував безумовному списанню. Обмежену виписку з рахунку станом на день списання. Будь-яку можливу інформацію від депозитарної установи про підстави списання з посиланням на відповідні рішення комісії чи НДУ. Дані з сайтів всіх можливих бірж про ринкову ціну за будь-який розумний період, що передував списанню, наприклад - місяць.
Цим питанням займався особисто рєзніков, тому допускаю, що юридична конструкція схеми не дозволить отримати компенсацію до завершення військового стану.

Створенея звернень я пропоную не для негайного компенсування а з метою розголосу та звернення на проблему уваги суспільства, блогерів, журналістів. І чому відразу компенсація? Домогатись повернення активів. Я згоден з думкою DmitryZP, що спробувати повертати через суд маленькому мінорітарію є доцільним якщо буде якийсь позитивний результат у судових справах звісних кіпріотів. Якщо пасивно чекати - можуть забути та пробачити
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:43

user412
Є висока вирогідність, що до моменту завершення військового стану будь-які розмови про повернення чи компенсацію будуть, м'яко кажучи, не в грошах.
Є ці позови чи нема - покаже лише час. Пройдуть роки на ці процеси. Тому і кажу, що кожному треба підготуватись у межах можливого.

Який, блін, розголос? Суспільству абсолютно пофіг на проблеми якихось мінорів Укрнафти. Суспільство, навіть, умовно радіє цій "націоналізації". На фоні всіх подій, це просто нісенітниця і повна єресь.
Якщо ви цього не розумієте, то продовжувати далі розмову нема сенсу.
Робіть те, що вважаєте за необхідне, хоч пікетом стійте на Нестерівському.
Пригортайте увагу громадянського суспільства на кричуще порушення ваших законних прав. Бажаю успіху у цій нелегкій, але благородній, справі.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 06:37

  unknown guest написав: Є ці позови чи нема - покаже лише час. Пройдуть роки на ці процеси.

Що ви маєте на увазі під "Є ці позови чи нема"?
Є позови контор, вірогідно пов'язаних з Коломойським, щодо визнання за ними права власності на акції Укрнафти
(справа № 910/14243/22 за позовом "Літтоп Ентерпрайзес Лімітед",
справи № 910/1930/23 за позовом "Бордо Менеджмент Лімітед" та
справа № 910/14242/22 за позовом "БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД").

Процеси можуть тривати дуже довго, але війна може тривати ще довше.

  unknown guest написав:Який, блін, розголос? Суспільству абсолютно пофіг на проблеми якихось мінорів Укрнафти. Суспільство, навіть, умовно радіє цій "націоналізації". На фоні всіх подій, це просто нісенітниця і повна єресь.

Радіють бо у нас дуже маленький відсоток людей щось інвестували на фондовому ринку та зовсім не розуміють наслідки. Радіють що відібрали у олігархів.

Укрнафта та Моторсіч були індексні папери, вони були і в інвестиційних і у пенсійних фондах. Якщо держава буде так поводитись з основними активами жодних нормальних інвестицій сюди не буде, недержавні пенсійні фонди нормально існувати не зможуть, нормального ринку капіталу не буде.

Звісно, що розголос не для того щоб пересічний, який жодним чином фондового ринку не торкався, обурився, а щоб наші регуляторні та державні органи чули, що питання є та дуже комфортно себе не відчували.

Якщо у інфопросторі буде повна тиша, складеться картина, що все всіх влаштовує, а у керівництва держави з'явиться спокуса зовсім пробачити та забути і про компенсацію і про повернення активів. "На часі" не буде ніколи, потім будуть якісь інші "важливіші" події, наприклад "велика відбудова" з розпилом.

Вдалось же домогтися заслуховування на засіданні Комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо питання про захист прав інвесторів у державні цінні папери, які є клієнтами ТОВ «Фрідом Фінанс Україна»?
user412
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:54

user412
Ви базово питали "чи є якісь думки, як отримати назад...".
Моє особисте ставлення до цієї історії вкрай песимістичне, документи для майбутніх позовів зібрав.
Бєня, його контори, юристи з обох боків, судді, політична доцільність, особисті відносини, грошові потоки емітента і контроль над ними... Цього всього надто забагато для маленьких мінорів. Зробити точний правовий аналіз складно, все на припущеннях. Крім одного: вам ніхто нічого не поверне, навіть якщо ви 5 засідань комісії організуєте (в чому сумніваюсь). Справа може два роки розглядатись, а потім повернеться на перший поверх для перегляду. Просто як варіант.
"будем ждать. сдавай" (с)
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:32

unknown guest для повернення мабуть доведеться судитись

вище я вже зазначав для чого пропоную створювати звернення
  user412 написав:Створенея звернень я пропоную не для негайного компенсування а з метою розголосу

  user412 написав:Якщо у інфопросторі буде повна тиша, складеться картина, що все всіх влаштовує, а у керівництва держави з'явиться спокуса зовсім пробачити та забути і про компенсацію і про повернення активів.


Може бути варіант, коли контори Коломойського нічого ще не змогли домогтись у суді, воєнний стан не продовжили, а про маленьких мінорів забули, бо мовчать

а холодильник розенлев? ))
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:53

Unaf

Судячи з останнього інтервю пана Шаурми для Форбс, намічається не хилий кидок акціонерів Укрнафти разом з бабушкою. Що , в принципі, і слід було очікувати...
https://forbes.ua/money/chi-gotova-ener ... 2023-15777
gaydamacha
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:35

  gaydamacha написав:Судячи з останнього інтервю пана Шаурми для Форбс, намічається не хилий кидок акціонерів Укрнафти разом з бабушкою. Що , в принципі, і слід було очікувати...
https://forbes.ua/money/chi-gotova-ener ... 2023-15777


Я більш оптимістичний і бачу, навпаки, великі перспективи у акціонерів , хто, звісно, має час і ресурс !!!
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