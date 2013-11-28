Ідеї: портфель

Додано: Сер 30 сер, 2023 06:37

unknown guest написав: Є ці позови чи нема - покаже лише час. Пройдуть роки на ці процеси. Є ці позови чи нема - покаже лише час. Пройдуть роки на ці процеси.

unknown guest написав: Який, блін, розголос? Суспільству абсолютно пофіг на проблеми якихось мінорів Укрнафти. Суспільство, навіть, умовно радіє цій "націоналізації". На фоні всіх подій, це просто нісенітниця і повна єресь. Який, блін, розголос? Суспільству абсолютно пофіг на проблеми якихось мінорів Укрнафти. Суспільство, навіть, умовно радіє цій "націоналізації". На фоні всіх подій, це просто нісенітниця і повна єресь.

Що ви маєте на увазі під "Є ці позови чи нема"?Є позови контор, вірогідно пов'язаних з Коломойським, щодо визнання за ними права власності на акції Укрнафти(справа № 910/14243/22 за позовом "Літтоп Ентерпрайзес Лімітед",справи № 910/1930/23 за позовом "Бордо Менеджмент Лімітед" тасправа № 910/14242/22 за позовом "БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД").Процеси можуть тривати дуже довго, але війна може тривати ще довше.Радіють бо у нас дуже маленький відсоток людей щось інвестували на фондовому ринку та зовсім не розуміють наслідки. Радіють що відібрали у олігархів.Укрнафта та Моторсіч були індексні папери, вони були і в інвестиційних і у пенсійних фондах. Якщо держава буде так поводитись з основними активами жодних нормальних інвестицій сюди не буде, недержавні пенсійні фонди нормально існувати не зможуть, нормального ринку капіталу не буде.Звісно, що розголос не для того щоб пересічний, який жодним чином фондового ринку не торкався, обурився, а щоб наші регуляторні та державні органи чули, що питання є та дуже комфортно себе не відчували.Якщо у інфопросторі буде повна тиша, складеться картина, що все всіх влаштовує, а у керівництва держави з'явиться спокуса зовсім пробачити та забути і про компенсацію і про повернення активів. "На часі" не буде ніколи, потім будуть якісь інші "важливіші" події, наприклад "велика відбудова" з розпилом.Вдалось же домогтися заслуховування на засіданні Комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо питання про захист прав інвесторів у державні цінні папери, які є клієнтами ТОВ «Фрідом Фінанс Україна»?