|
|
|
Ідеї: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:23
У нас є розуміння, як діяти відповідно до законодавства, щоб не було втрат для держави.
Ну тепер я спокійний... а те щоб не було втрат для громадян то таке, не варто й перейматися...
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4332
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 766 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:11
DmitryZP написав: reestr написав:
Я більш оптимістичний і бачу, навпаки, великі перспективи у акціонерів , хто, звісно, має час і ресурс !!!
Розтлумачте будь ласка що Ви маєте на увазі під "ресурсом" - юриста чи щось інше?
Так . Гроші на юристів і на судовий збір !!!
-
reestr
-
-
- Повідомлень: 1046
- З нами з: 10.08.10
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|95641
|
|